Desde que Ana Obregón nos presentara a Darek como su novio, miles de hombres y mujeres de este país han agradecido que Polonia tenga tan buena genética. El pedazo de rubio que se trajo la actriz hizo que mucha gente suspirara por sus huesos (pero, sobre todo, por sus músculos), y ahora que le tenemos en la Casa de GH VIP 6 ¡lo tenemos todo para nosotr@s! Bueno, a ver, técnicamente no, pero mientras podamos verle durante 24 horas seguidas, nos conformamos. Ahora, si además de verle conviviendo podemos verle sin ropa, ¡los aplausos nos salen solos! El polaco está para mojar pan y ahora que se nos ha desnudado, ha demostrado que cada parte de su cuerpo (TODAS ELLAS) están hechas para el deseo.

Ojalá ser Makoke y agarrarme a Darek #GHVIPGala2 pic.twitter.com/C2UU6fHGqV — Alex (@alex_lerchundi) September 20, 2018

Tal cual lo leéis: Darek ha revolucionado a las chicas de la casa (y alguno hasta le mira con recelo por hacer la competencia, ¿verdad, Susito?), en especial a Aramís Fuster, que le echó un piropo como sólo ella sabe: "Eres el animal más bello que he visto en mi vida". Coincidimos en eso, Aramís, aunque desde aquí no le habríamos llamado "animal"... que queda un poco feo. "Hombre" habría quedado mejor. Incluso "maromo" lo habríamos dado por válido.

No es para menos que más de una suspire, porque Darek ha dejado sus posaderas al aire mientras se cambiaba la ropa interior en la habitación, y aunque lo hacía cerciorándose de que no hubiera nadie cerca, con lo que no contaba era con la cámara trasera, gracias (GRACIAS) a la cual pudimos disfrutar de una estupenda vista. El vídeo, captado por varios tuiteros desde el canal 24 horas del reality en YouTube, no tiene desperdicio:

¡Vaya dos caparazones tiene el rubiales por trasero! Dede luego, la chica que le espera fuera (y que de momento no ha dado señales de vida -televisivamente hablando-, aunque sabemos que se llama Candela Gómez) es una suertuda...