Aramís Fuster continúa echándose sobre las espaldas, casi sin querer, el peso de GH VIP 6. Aunque ella no lo sepa a ciencia cierta por estar encerrada en Guadalix, la vidente se ha convertido, como ya preveían muchos, en la estrella del reality, y a día de hoy aún tiene historias para no dormir (y las que le quedan) y momentazos por protagonizar. ¿El último? La máxima autoridad mundial en ocultismo (como ella misma se autodefine) ha desvelado que tiene un complejo que no le gusta nada con una zona muy concreta de su cuerpo, y que además se nota... y no es otra que su pubis. ¡Con lo que pensábamos que le gustaba enseñarlo!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

'¿Cómo que se nota?', os preguntaréis algunos. Pues sí: Aramís cree que tiene el pubis "muy gordito", porque con los pantalones se le marca y parece que va "pidiendo guerra". Vamos, el 'camel toe' de toda la vida. Igual eso se solucionaba poniéndose bragas (que ya ha dicho que no usa) o poniéndose unos pantalones un poco menos ajustados, pero como ninguna de las dos cosas va a ocurrir, dice que, en cuando tenga dinero (y eso puede ser seguramente cuando salga de la casa, porque se estaría embolsando un mínimo de 3.000 euros por semana), va a pasar por quirófano para acabar con ese complejo. ¡Pues viva ella!

Mediaset

Como sabíamos que no podíais vivir sin saberlo, os lo hemos contado, pero este no es el único momentazo que ha protagonizado (y en la misma conversación durante el desayuno, que tiene más mérito): Aramís les desveló a sus compañeros que ella misma había vivido la aparición de la niña de la curva cerca del pueblo catalán de Navás, muy cerca de donde ella vivió hace muchos años, y que incluso le ofreció subir al coche ¡y la niña subió! Esta mujer ¡está como una cabra! Y nos encanta.

Publicidad - Sigue leyendo debajo