¡Menudo susto nos hemos llevado con Aramís! La supuesta amante de Obama y colega de la ‘chica de la curva’ no solo nos da alegrías dentro de la Casa, sino que también sabe muy bien cómo protagonizar momentos de auténtica tensión. Mientras hacía sus labores en el jardín, la máxima autoridad mundial del ocultismo comenzó a hacer señales de que la cosa no iba bien. Mareada, tuvo que sentarse y comenzó a tocarse la cabeza con cara de preocupación, lo que provocó que el Súper le preguntara por su estado. En un primer momento, se autodiagnóstico de “indisposición gástrica”, ya que al ser bruja, algo sabrá de lo que le pasa por dentro…

Aunque intento seguir con sus labores, el malestar fue en aumento y acabó acostada en la cama y con cara de no tener el horno para farolillos. Mientras Verdeliss atendía sus necesidades, Aramís reflexionaba sobre lo que le había llevado a estar así. “Tengo la sensación de que tan solo estorbo. No sé lo que me pasa, si me he levantado bien. Es que he estado cuidando de todos, pero no me he cuidado nada yo. Mi diabetes es emocional, pero nos preocupéis que me angustio más”, afirmó. Pero ¿no era una indisposición gástrica? ¿En qué quedamos?

Pues va a ser que sí, porque al poco tiempo decía tener “descomposición”, un hecho que la llevó a ir corriendo al váter. Al salir de hacer sus necesidades, tuvo que ser atendida por sus compañeros y llevada en volandas hasta el confesionario, donde fue atendida por el equipo médico ante lo que parecía una bajada de tensión. Para darle el subidón, le dejaron unas lonchas de jamón serrano que se comió bien a gusto tumbada en el sofá. ¡Ya se sabe que no hay mejor revulsivo!

En ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Jorge Javier se preocupó al ver que no se encontraba la bruja entre sus compañeros. Al comunicarle que estaba en la cama, conectó con la habitación para ver cómo estaba y se la encontró incorporándose y toquilla en mano, dispuesta a hacer de tripas corazón para participar de la gala. “Estoy hecha una porquería”, explicó. Tras confesar que los gases de una bruja son “meteóricos”, mostró su outfit para esa noche... “Es una mosquitera. He convertido una mosquitera en un traje de noche”, señaló. ¡Aramís, ponte buena!