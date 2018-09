Miriam Saavedra no entró en la Casa de ‘GH VIP’ precisamente con buen pie. La ex de Carlos Lozano hizo acto de presencia en el reality varios días después que el resto de sus compañeros, quienes ya habían hecho piña con su archienemiga, Mónica Hoyos. Que la primera imagen que vieron los ‘VIPS’ de ella fuera gritando cual desquiciada y arremetiendo duramente contra su máximo rival tampoco es que ayudara mucho a mejorar su imagen… El tiempo ha pasado y, pese a sus intentos por integrarse, está cada vez más perdida. De hecho, hasta sus mayores apoyos dentro de la casa, Aramís Fuster e Isa Pantoja, le espolsaron varios puntos durante las nominaciones del pasado jueves.

Tanto es así, que ya que no puede más y ha corrido al confesionario para desahogarse (y no ha dejado títere con cabeza). “De vez en cuando, no la entiendo. En el ‘más allá’ parece que ha sido madre de Mónica. Es una metemierda, no le voy a contar nada más”, dijo sobre Aramís. “Luego viene la amiga de la Chabela, Techi, que tiene nombre de dibujos animados, a decirme que si me enamoré de la billetera o de la Visa de Carlos. No voy a tolerar estas faltas de respeto”, añadió cada vez más enfadada.

Sobre Mónica, parece que ya lo ha dicho todo (a no, quedaba esto): “Tiene una fijación conmigo. Solo quiere desquiciarme para que quede como la loca delante de toda España. Le voy a dar el triple de su medicina”. ¿Se considera despreciada por sus compañeros? “Yo aquí no soy víctima y si me tengo que reír en la cara de esta gente lo haré… Siento mucha hipocresía”, opina sin miramientos. Para terminar, también tenía un tirito preparado para Darek: “Es el mudo de la casa. Muy guapo, pero parece que le han comido la lengua”.

“Mis cosas prefiero contárselas al espejo. Este es mi concurso y yo lo quiero vivir. La gente aquí me está empezando a tocar… la puerta, la puerta de la rabia. Al que venga a por mí le voy a dar el triple de su medicina, eso no tiene precio porque lo disfruto, es como un orgasmo”, sentenció.

Además de con Mónica, Miriam ha tenido sus movidas con Techi y con Aurah. De hecho, a costa del desvanecimiento de Aramís, protagonizó su nuevo roce con la ex de Jesé Rodríguez. “Paso de darle bola, por eso me vengo aquí. Estoy hablando y se mete. No quiero hablar con ella”, dijo visiblemente enfadada Aurah mientras entraba en la habitación hecha una fiera. “Ignórame, soy una planta”. Y todo porque la peruana decía que la bruja tenía que estar tumbada en la cama y la ‘expretendienta’ abogaba porque le diera el aire…

Para terminar de rizar el rizo, en ‘GH VIP: Límite 48 horas’, volvió a armarse la gorda. Que si Miriam se hace la víctima, que si no quiere relacionarse, que si es una “desequilibrada emocional” (palabras de Suso),… La única que rompió una lanza a favor de Saavedra (o al menos, media lanza) fue Verdeliss, quien reconoció que su compañera tiene una manera de obrar desafiante, pero que sí es cierto que muchas veces no se le trata igual que al resto.