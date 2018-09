Cuando uno habla de 'Gran Hermano', automáticamente se le pasa por la cabeza que es un programa de estrategia, y en especial cuando se trata de la edición VIP del formato: nuestros famosos buscan ser noticia a toda costa para ganar minutos de televisión. Es lo que dejó patente Suso Álvarez con sus comentarios de "forzar contenido", o lo que podría estar haciendo ahora mismo la hija de Isabel Pantoja o, lo que es lo mismo, Chabelita. La instagramer podría estar haciendo lo mismo que Suso, pero de forma mucho más sutil, y es que, tras la llegada a la Casa del que se suponía que era su novio antes de entrar -Omar Montes-, Chabelita estaría midiendo muy bien los tiempos y sus movimientos para conseguir la entrada del cantante de reggaeton en Guadalix.

Ésta es sólo una de las teorías que corren por las redes sociales, pero que podría explicar muy bien los últimos acontecimientos relacionados con ella y Omar, y es que no se sabe por qué le hizo tanta ilusión verle cuando llegó el pasado domingo y se abrazó a él como un koala... para, unas horas después, tener en la cama a Asraf y continuar con el tonteo que precisamente llevó a Omar a la Casa y ponerle a Isa los puntos sobre las íes.

Por su parte, el artista acudió al último 'Límite 48 horas' este martes para acabar estallando contra Isa, y admitió que le parece que "no es una buena novia": "Si me quieres tanto, a los diez minutos no te vas a la cama con otro. Yo soy un hombre y no lo voy a consentir", señaló antes de añadir que todo lo de Asraf es pura estrategia: "Él le baila el agua por ser hija de quien es. De mí no se puede decir eso porque me gano la vida cantando".

Además, dejó, como quien no quiere la cosa, un ultimátum a Isa: "No voy a consentir estas faltas de respeto. No puedo dejar a una persona por televisión, pero en mi corazón ya he decidido". ¿La dejará en cuanto la vea? ¿Ocurrirá eso en la Casa o cuando salga de ella? ¿Jugarán el papel de 'despechados' si Isa consigue salvarse de la expulsión este jueves...?