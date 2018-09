Está claro que la actual edición de GH VIP no ganamos para disgustos, y eso que nos las prometíamos muy felices con los momentazos que nos ha estado dando Aramís hasta el momento, pero la historia de amor (o, mejor dicho, 'no-amor') de Isa Pantoja con Omar Montes ¡nos tiene enganchados! A pesar de que muchos han creído en la teoría de que todo es una estrategia de Chabelita para que se hable de ella y ganar minutos televisivos, lo cierto es que todo empieza a ser demasiado enrevesado, y Omar ha decidido defenderse de lo que él opina que es un insulto hacia su persona con el tonteo entre su chica y el modelo Asraf Beno en Guadalix...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Cargado de rabia, Omar dejaba claro "no es una buena novia": "Estoy dolido, yo sólo le pedí que me respetara, si está conmigo y me quiere 'más de 10', como me dijo, a los diez minutos no te vas otra vez a acostarte con el otro. Como yo soy un hombre, no soy un niñato, tengo 30 años, yo no voy a consentir eso", señaló el cantante.

De hecho, la relación ha traspasado muchos límites, y uno de ellos ha sido llegarle al corazón a la abuela de Omar, que le ha aconsejado, ni más ni menos, ¡que la deje! "Me llamó llorando y me dijo ‘esta tía no te respeta y no te merece'", recordó en el plató de GH VIP 6 durante la emisión, este pasado martes, del especial 'Límite 48 horas'.

Mediaset

Es por eso que, quizá, Omar ha decidido tomar la decisión ¡de dejar a Chabelita! y aunque parece que para él el anuncio aún no tiene validez a todos los efectos, la ruptura ya ha caído sobre ellos, y lo peor ¡es que ella aún no lo sabe!: "Soy novio de Isa hasta que la vea y la deje, por televisión no puedo, soy un caballero", afirmó. Pues, querido, más te valía decírselo ya... ¡porque parece que lo suyo con Asraf tiene pinta de acabar en edredoning! "Yo necesito una mujer que me entienda, me comprenda y me respete. Está jugando a dos bandas", añadió el cantante.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En lo que respecta a Isa, parece que la visita de Omar le ha hecho repensarse las cosas (aunque luego volviera al tonteo con el Mister Universo en la Casa), porque si al principio del programa confesaba que entraba soltera, hace unos días decía todo lo contrario: "Tengo las cosas claras. Yo tengo pareja, entré con ella y mi intención es seguir con ella… lo único que a veces me contengo. No sé cómo explicarlo". Ni nosotros tampoco, Isa, ni nosotros tampoco... eso sí, la que se te viene encima en cuanto te vea Omar ¡va a ser morrocotuda!