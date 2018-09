Suso y Aurah Ruiz han tardado poco en pasar del tonteo a la acción. Nada más entrar en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ los dos concursantes se fijaron el uno en el otro y enseguida comenzaron a dormir juntos y hacer sus cositas... O lo que es lo mismo, Suso y Aurah se pasan el día comiéndose a besos (y lo que no son besos) mientras intentan darse celos continuamente. “No me habla, y yo detrás de una persona no sé ir porque me agobio”, se lamentaba Suso en la cocina. Por su parte, dentro del tira y afloja constante, Aurah pidió a voz en grito que le trajeran a un chulazo del ‘GH VIP’ italiano, ya que “Susinni pasa de su culinni”.

“Faltan chicos rollo Darek pero sin novia”, reflexionó la extronista de ‘MYHYV’. Ante la ‘declaración de guerra’, Suso hizo lo propio y también pidió que entraran más féminas de buen ver al reality. “Como entre materia gris ya verás tú el susillo”, advirtió. Después del rifirrafe, Aurah se acercó para enterrar el hacha de guerra, y ya de paso, acabar con su amor de magreo en la tumbona… “Súper, ya no quiero a ninguna chica más. Estoy feliz con mi Aurah”, explicó el que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’.

La pareja más apasionada de esta edición, en plan broma, en plan en serio, ha vuelto a pedir su codiciada hora sin cámaras. “Se huele el erotismo en la casa de ‘Gran Hermano’. Va a ver sexo y apasionado”, pronosticaba Aramís Fuster.

Sin embargo, parece que Aurah está un poco rayada por la imagen que pueda estar dando. “Me ha pasado esto con él y estoy contentísima. Lo voy a vivir así como lo siento. Tampoco me voy a hacer una película de que somos novios”, apuntaba en el ‘confe’. A su vez, Suso parece tenerlo un poquito más claro: “Lo importante es que somos amigos y ya está. Estoy en el mejor sitio para conocerla”.

¿Y qué hacen los ‘amigos’? Pues meterse debajo de las sábanas para vivir un momento de pasión que ha llegado a despertar a algunos de sus compañeros, quienes se meaban de la risa al ver el panorama. Después del ardiente ‘edredoning’, también hubo tiempo para ponerse tontorrones. “Me encanta dormir contigo”, confesó Suso. ¡Si en el fondo es un romántico!

El rollete con Suso está ayudando a Aurah de evadirse de los problemas que tiene fuera con su ex, el futbolista Jesé Rodríguez. “Él se fue a París y yo di a luz. Yo iba y venía. Antes de ir a Madrid estuvimos 24 horas en el hospital de Mánchester. El niño se puso supermalito, se hinchó entero como si fuera un monstruo”, recordaba la joven delante de Makoke. “Jesé no le ha ido a ver ni un día desde que salió del hospital. Ni ha llamado, ni ha mandado nada el día de su primer cumpleaños”.

Además, relató que el jugador se ha quedado con todas sus cosas. “El día del cumpleaños de mi hijo me mandó un burofax para decirme que me había demandado por romperle el coche. Él después quiso volver, pero si quiere ver al niño, que quede con mi madre. Yo no lo quiero ver. He dejado mi vida parada un tiempo porque ahora mismo estoy viviendo exactamente la vida de mi hijo”.