Como aquel que dice, el corazón de Chabelita está entre dos fuegos. Por un lado, se encuentra Omar Montes, su novio de antes de entrar en la casa (no preguntéis cuánto tiempo llevan juntos, porque ‘ni ellos’ mismo lo saben), del que dice estar enamorada, pero al mismo tiempo rayada porque no consigue olvidar una presunta infidelidad que le confesó. A todo esto, él niega la cornamenta... Por otro lado, Asraf Beno, un Míster Universo que nada más entrar en el reality se quedó prendado de los encantos de la hija de Isabel Pantoja, y a base de pico y pala (ella tampoco es que haya ejercido mucha resistencia), ya duermen bajo la misma sábana y se pasan el día de ‘tonteo’ en ‘tonteo’. Eso sí, dicen ser tan solo ‘amigos’…

Telecinco

Resumido el culebrón, vamos a sumar un nuevo capítulo a esta historia en la que el triángulo amoroso entre Isa, Asraf y Omar está cada vez más tenso. Mientras hacían la colada, Techi le preguntó abiertamente a Asraf qué siente por Chabelita, a lo que el joven contestó lo de siempre, que solo son amigos y ya está. “Para mí es mi protegida, mi hermanita”, explicaba la ex de Alberto Isla ¿a modo de advertencia? “La gente se pensará que es peloteo máximo. A mí me da igual lo que diga la gente. ¿Por qué no podemos ser amigas? ¿Porque yo me haya casado con su ex?”.

Más tarde, en ese ambiente sin parangón, entre bragas y calcetines sucios, Techi cambió a Asraf por Chabelita y siguió con su entrevista de alcahueta. “Me he dado cuenta de que lo quiero un montón. No lo he visto como siempre, pero creo que ha sido por las cámaras. Es verdad que enamorada no estoy, bueno, tampoco es eso…”, reflexionó Isa Pantoja sobre su encuentro con Omar. “Cuando me pasaba esto con Alejandro o con Alberto, decía que estaba enamorada, pero luego me daba cuenta de que no. Así que no quiero decir que estoy enamorada. No quiero que luego digan que me desenamoro rápido”.

Además, Isa aprovechó para recordar la reacción de Asraf a la visita de Omar. “Yo le he tenido que decir que me ha hecho mucha ilusión que venga. Obviamente, me he quedado rayada por algunas cosas, pero estoy contenta”, señaló. Por su parte, Techi le contó la conversación que acababan de tener en la lavandería, y tanto ella como la hija de la cantante están convencidas de que quiere algo más que una amistad. ¡Quién podría resistirse a Chabelita!

Todo esto viene después de que Chabelita colgara un extenso texto en su blog personal dedicado a Omar. “Nunca podré agradecerte la visita del otro día y sé por lo que lo digo. Después de ver algunas cosas y pensar realmente en la situación, es decir, los vídeos que han podido sacar, sé que para ti no ha debido de ser fácil. Igual mi actitud no ha sido la que esperabas y aun así has sido comprensivo y te has mostrado tranquilo”, señala.

“Sé que quieres lo mejor para mí. Quizás yo cuando salga también tenga que hacer frente a cosas tuyas, y estoy preparada para ello… También quería decirte que lo que yo siento no va a cambiar pase lo que pase o piense lo que piense. Mis sentimientos siguen estando ahí… Tampoco yo he dudado de ti jamás. En el fondo siempre te he creído. Nunca hice caso a lo que me decían, porque cuando yo quiero, quiero dando el alma. Así que te pido que tu hagas lo mismo”, añade a grandes rasgos.