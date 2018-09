Chabelita no va a ganar pa' disgustos. La hija de la tonadillera se enfrenta, esta noche, a una de las galas más complicadas de su concurso (tampoco es que llevemos muchas...). Una jornada que, sin duda, no va a olvidar. Y no solo porque pueda ser expulsada, es que además, Omar podría cortar con ella en pleno directo. Los motivos saltan a la vista, ¿no? Según contaba 'El programa de Ana Rosa', esta noche seremos testigos de la ruptura de la pareja después de que el cantante haya visto unas imágenes de su chica con Asraf que no le han hecho ninguna gracia.... Justo después de visitarla en Guadalix y pedirle, por favor, que se portara bien, va Chabelita y se vuelve a meter en la cama con el míster. "Me parece de poca vergüenza, ambas partes son odiosas. Me parece de poca clase lo que está haciendo", confesaba Omar. Y por si fuera poco... la cosa entre Chabelita y Asraf sigue adelante.

Parece que Isa y Asraf han dejado a un lado sus miedos y vergüenzas para dejarse llevar por las sábanas de GH VIP... Sin cortarse un pelo, después de una de sus típicas conversaciones en la cama, ambos se metieron debajo de la manta y, según el Minuto a Minuto de GH VIP, "se escucha algún gemido sospechoso". ¿Habrán hecho 'edredoning'?

Aún habiendo camas libres Asraf e Isa han decidido meterse juntos en una para 'dormir la siesta'. Y aunque lo que estuvieran haciendo bajo las sábanas es algo que solo ellos saben, estamos seguros de que sea lo que sea no le hará ni pizca de gracia a Omar, que si ya estaba seguro de dejar a su chica, después de esto va a arder Troya.

Eso sí, Isa, ni corta ni perezosa, no ha dudado en hablar con su amiga Techi y dejarle clarísimo que ella quiere a Omar, incluso ha confesado estar "enamorada". ¿Cómo se quedará cuando sepa que Omar es ya, probablemente, su ex novio? ¿Se romperá Isa? ¿Se atreverá Omar realmente a dejarla?