Todo el mundo daba por hecho, incluso los habitantes de la casa, que Omar Montes sería el concursante que ocuparía la plaza dejada por Oriana Marzoli, y así ha sido. Después de que Jorge Javier anunciara la expulsión de Chabelita, el presentador conectaba con el ‘confe’ para anunciar que su churri (que en pocos minutos dejó de serlo) se convertía en concursante de pleno derecho. Tras alabar su ‘outfit’ chandalero, el joven se mostró muy molesto por el poco caso que le había hecho su novia después de su comentado encuentro. “El amor de nosotros está muerto y lo muerto no resucita”, sentenció.

Telecinco

Teniendo claro que la relación estaba finiquitada, alardeó de que podía superar el tiempo de Chabelita debajo del edredón con Asraf. “Ahora le diré que es la número uno en aguantar debajo de una manta. Lo que yo soy muy competitivo y a lo mejor me busco ahora a una para aguantar veinte”, afirmó. “Para mí, mi abuela es Dios y si alguien perjudica a mi abuela, me perjudica el doble”. Aunque le gustan todas sus compañeras, a primera vista, para él las más guapas son Aurah y Miriam. ¿Logrará ligarse a alguna?

Al entrar en la casa pudo despedirse de Chabelita y decirle lo que pensaba. Aunque le devolvió el beso que le dio su chica, pronto comenzó a echarle en cara que hubiera hecho caso omiso a su petición de que dejara de tontear con el Míster Universo. Ante su actitud, Chabelita le preguntó si lo del otro día fue un papel, a lo que contestó: “No. Yo vine aquí para darte amor y te dije que te intentaras cortar. Esto lo ve mi abuela, mi hijo, mi barrio. Yo me he mordido la lengua para que tú estás feliz… Yo no vengo aquí para cortarte el rollo con ‘el tazas’”.

Telecinco

Chabelita le recordó que no tenía derecho a echarle nada en cara, ya que él le fue infiel y ella se lo perdonó. “Tú esto ya lo tenías planeado. No entiendo que estuvieras tan light el otro día”, afirmó. “Has venido aquí a colgarte de mí”. En ese momento, comenzaron a levantarse la voz y la conversación se fue acalorando. “Estás haciendo un papel, pero no me importa. Ahora estás demostrando cómo eres”, dijo Isa. “Para estar conmigo tendrías que volver a nacer 20 veces”, replicó el joven despechado.

Chabelita quiso dejar claro que no entendía su cambio de opinión en cuatro días y que en ningún momento le había perdido el respeto: “Me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo… ¿Con qué derecho vienes aquí a decirme algo después de lo que me has hecho?”.

Sobre Asraf, Omar tenía mucho que decir: “A ese le voy a dar la vida mártir todo el concurso”. Antes de despedirse, se tranquilizaron un poco las cosas y se fundieron en un abrazo. “Te quiero mucho y espero que te vayan las cosas bien. Yo no quería que acabaran las cosas así”, aseguraba Omar al mismo tiempo que Chabelita apuntaba que lo que más le dolía era tener que darle la razón a mucha gente sobre cómo era él.

Telecinco

El encuentro de Omar con Asraf fue todavía más tenso que con Chabelita. Cuando le dijo que le había jodido la novia, el Míster Universo le recordó que eso no le incumbía. “Conmigo no tienes nada de qué hablar. Es ella la que es tu novia”, sentenció. “Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos. Tienes mucha chulería. Hay que ser más humilde en la vida”, replicó el cantante.

Pese a que Jorge les pidió que tuvieran una relación cordial, acabaron encarándose como dos gallitos de corral. “Ella desde el primer día que llegó no sabía si estaba o no estaba. Yo no sabía si tenía novio o no. Con ella no he tenido nada. Era una amiga y ya está”, dijo el Míster. “A ti cuando te decía que tenía novio te daba igual. Yo a ti te hubiera respetado. ¡Vas a ir al infierno!”, apuntó Montes. Después del momento tenso, Jorge Javier les dio un toque de atención: “No tenéis por qué hablaros. Si esto se repite, vais a durar poco los dos. Estas peleas cuartelarias, ni una más”.