Aramís Fuster no consigue levantar cabeza. La bruja más famosa de la pequeña pantalla está apática y ha perdido las ganas de seguir en la casa de ‘GH VIP’. Desde que comenzó el reality, hace tan solo dos semanas, la máxima autoridad mundial del ocultismo en más de una ocasión ya ha hecho el amago de querer acabar con su autoencierro, pero parece que cada vez tiene más motivos de coger la escoba y marcharse. El motivo: echa mucho de menos su soledad, y ante eso, la verdad, no ayuda mucho el tener que aguantar 24 horas al resto de sus compañeros…

Aramís es un alma libre, un ser introspectivo y solitario. “Sé que me vas a odiar, pero necesito salir. Necesito mi soledad. Voy a ir apagándome, ¡qué va a quedar de mí!”, se lamentaba con gran dramatismo en el ‘confe’ “Aquí no puedo pedir soledad porque son magníficos conmigo… Llevo siete años sin convivir. No puedo más, no me pidas más. Sé que te estoy decepcionando, pero no me pidas más. En este momento, me siento saturada. Lo siento, necesito estar sola. Tengo que irme”.

En la gala del pasado jueves, Jorge Javier, preocupado por la ‘amante’ de Obama, le preguntó por su estado anímico. “Estoy. En estos momentos, más que ser, estoy”, reflexionaba Aramís de la forma más escueta posible. “Cuando te pones en plan Sócrates, me ganas”, replicó Jorge Javier. “¿Has perdido la ilusión? ¡Estoy aquí para dártela a espuertas!”.

Con pocas ganas de bromitas, la concursante siguió con su intenso discurso. “Se me ha perdido mi alma. Me he perdido a mí misma. Venir aquí ha sido algo extraordinario, después de 7 años de soledad, esto ha sido un cambio muy fuerte”, explicaba. “Necesito recuperar esa parte de mí”.

En ese momento, la catalana, con un look homenaje a Dolly Parton, hizo una petición a sus compañeros: “Necesito pedir un favor porque he perdido algo muy importante. Necesito que me ayuden nominándome. No me quiero ir por la puerta falsa”. Vamos, que no quiere pagar la penalización… “No hay nada que a mí me guste más que ver a una persona perdida. La duda nos hace crecer. Yo en estos momentos estoy como estás tú. Es mejor estar con compañía que entre cuatro paredes lamentándote”, le indicó Jorge Javier.