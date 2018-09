Makoke no está pasando por su mejor momento estos días en la Casa de GH VIP 6. La ex modelo y empresaria ha pasado, como ha podido, la celebración del que iba a ser su 2º aniversario de boda con Kiko Matamoros. Sin embargo, los tortolitos decidían romper (por iniciativa de ella tras recibir una información sobre su ya ex pareja que pinta muy mal y que aún no ha salido a la luz) tan sólo unas semanas antes de su llegada a Guadalix. Además, Makoke está echando de menos a sus hijos, a los que está acostumbrada a ver día a día y, desde que entró en el concurso, no ha vuelto a saber nada de ellos...

Ahora, Makoke sabe que su hija está a punto de dejar España por una buena temporada para ir a estudiar a Milán una carrera sobre 'Fashion Business', lo que significa que, cuando salga de la casa, su 'pequeña del alma' podría no estar esperándola a la salida, y eso es algo que siempre estaría rondando su cabeza. Ahora bien, lo que no se espera es que su hija ¡está a punto de darle una sorpresa!

Makoke sabía que este jueves su hija tenía que volar a Milán para asentarse en la ciudad italiana ante el nuevo curso que le espera, pero Anita ha decidido postergarlo todo hasta el lunes para poder ir a ver a su madre, por última vez, el domingo, durante el Debate. ¡Qué detalle más bonito!

Desde luego, lo que podemos esperar son muchas lágrimas por parte de las dos, un largo abrazo y, sobre todo, un 'chute' de energía para la es de Kiko Matamoros, que va a saber que toda su familia la va a estar apoyando estén o no en España. Eso sí: lo que no van a poder hacer es ponerse al día tanto como quisieran, ya que las normas del concurso impiden dar a los participantes informaciones del exterior. Aún así, ¡estamos deseando ver el momentazo! ¿Irá también el otro hijo de Makoke, Javier Tudela? Porque ya se sabe que no hay 2 sin 3...