¡Gran momento de tensión el que se vivió entre Omar Montes y Asraf Beno en la pasada gala de ‘GH VIP’! Tras cortar en directo con Chabelita, el nuevo concursante del reality se dirigió al confesionario para ‘hablar’ con el Míster Universo, al que acusa directamente de haber ido buscando a su chica para ganar fama y evitar que lo tiren de la casa. Y es que el cantante no le perdona a Asraf los tonteos constantes y, sobre todo, que se haya metido en medio de una relación siendo conocedor de esta. “Me jodes la novia y encima me manchas las zapatillas”, se lamentaba el cantante, nada más encontrarse con su rival, después de mancharse con el barro que tenía el modelo por el cuerpo por culpa de la ‘prueba del jefe’.

En ese momento, el Míster le recordó que eso no le incumbía. “Conmigo no tienes nada de qué hablar. Es ella la que es tu novia”, sentenció. “Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos. Tienes mucha chulería. Hay que ser más humilde en la vida”, replicó el rapero.

Pese a que Jorge Javier, al ver el percal, les pidió que tuvieran una relación cordial, acabaron encarándose como dos gallitos de corral. “Ella desde el primer día que llegó no sabía si estaba o no estaba. Yo no sabía si tenía novio o no. Con ella no he tenido nada. Era una amiga y ya está”, señalaba el Míster. “A ti cuando te decía que tenía novio te daba igual. Yo a ti te hubiera respetado. ¡Vas a ir al infierno!”, exclamó Montes. Tras el momento de tensión, Jorge Javier les dio un toque de atención: “Que este tipo de comportamiento no se vuelva a producir porque si no vais a durar muy poco los dos. Si no queréis hablaros no hacerlo, pero tenéis que convivir”.

Ya se sabe que del amor al odio hay tan solo un paso… y a la inversa igual. Al entrar en el jardín, los dos jóvenes se fueron relajando y se pusieron a hablar en árabe (Omar es de origen iraquí y se ha criado en Tánger). Cuando terminó la gala, Asraf siguió echando balones fuera, explicándole a su ‘rival’ que él le “hace masajes a todo el mundo”, ¡lo que terminó con Omar y Asraf chocándose las manos y dándose un fuerte abrazo!

Pasada las 3 de la madrugada, Omar se sentó al lado de Asraf para mostrar su lado más ‘zen’ a todos sus compañeros. "Quiero que nos llevemos todos bien... voy a intentar que todos seamos amigos", apuntó. Por su parte, Asraf le dijo que se había precipitado dejando a Chabelita.

El compadreo entre los dos fue en aumento, hasta el punto de que el modelo destacó lo mucho que le gusta la vocecita fresca de Omar: "Cantas genial y ahora se te va a empezar a escuchar más". Antes de irse a dormir, ambos hicieron juntos la prueba y tiraron de la cuerda. Para despedirse, se fundieron en otro abrazo. "Mañana más y mejor, hermano", sentenció Beno.