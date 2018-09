El miércoles, la gala de GH VIP6 dejó muchas sorpresas para los seguidores y los propios concursantes. Mientras que todos los salvados volvían a Guadalix tras la gala, Isa Pantoja y Miriam Saavedra se quedaban como las nominadas a la espera de saber el veredicto de la audiencia. Un veredicto que se inclinaba por la expulsión de la hija de la tonadillera mientras que la ex de Carlos Lozano seguía en el concurso para sorpresa de todos, incluidos sus propios compañeros.

El primero en ver a la joven fue Ángel Garó. El cómico no pudo ocultar su cara de sorpresa al ver que la salvada por la audiencia había sido Miriam, a quien todos mantuvieron durante unos días al margen de la vida de la casa por su comportamiento. "Me quedo, dame un abrazo", le dijo Saavedra al artista, quien reaccionó estupefacto ante la noticia.

Ángel Garó y Miriam Saavedra en GH VIP6 Telecinco

Juntos acudieron al sofá donde se encontraban todos los concursantes. Un "hola, chicos" bastó para que todos se giraran y, al verla, cambiaran su gesto. Todos, con caras muy elocuentes, mostraron que la salvación de Miriam les había cogido totalmente desprevenidos. Realmente ninguno se lo esperaba.

Concursantes de GH VIP6 al ver a Miriam Telecinco

Pero si hubo una cara que no dejó lugar a dudas fue la de Mónica Hoyos. La que fuera también novia del presentador Carlos Lozano no pudo contener su cara de estupefacción dejando la boca y los ojos más abiertos que se habían visto en el concurso hasta ahora. Rápidamente la mujer se dio cuenta de su gesto, cerró la boca, y con una sonrisa forzada dio la enhorabuena a la salvada.

Mónica Hoyos en GHVIP6 Telecinco

"No me lo esperaba, eh", le decía con una sonrisa Suso, quien reaccionó más tarde dejando su mueca de estupefacción para segundos más tarde, cuando la joven comenzó a llorar. "Lloro de satisfacción", contestó a uno de sus compañeros. Todos le fueron dando la enhorabuena y dando dos besos hasta que la salvada mientras Techi y Asraf no podían evitar las lágrimas al saber que Isa Pantoja quedaba, por tanto, expulsada.

Con ambos quiso hablar Miriam más tarde para transmitirles los mensajes que Pantoja le había dejado para ellos. "Que te quedes con su colonia, con lo de... algo de un recuerdo, que ella se queda con ese recuerdo y que te va a apoyar a tope porque se lleva buenos recuerdos de ti", le dijo a Asraf; "que te quiere muchísimo y te va a apoyar un montón, que no te sientas sola y seas fuerte", le transmitió a Techi.

Asraf, Techi y Miriam en GH VIP6 Telecinco

"Y a ti te va a hacer caso en todo", le dijo a Aramis Fuster más tarde. Este momento de intimidad no rebajó las reacciones y sentimientos que todos los concursantes tuvieron al ver a Saavedra. Tal fue la sorpresa de los concursantes al verla, que no tardaron en nominarla de nuevo. Esta semana, la joven es candidata otra vez a ser expulsada de la casa, junto con Aramís Fuster -quien pidió que la nominaran- y El Koala.