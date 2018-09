Parece que a Techi se le han acabado las lágrimas por la expulsión de su amiguísima Chabelita... Tanto que le ha faltado tiempo para liarse con su ex novio, Omar Montes. ¡Muy fuerte! Hace solo 2 días que Omar y la hija de la tonadillera pusieron fin a su relación, y le ha faltado tiempo para meterse debajo de las sábanas con otra. Y no cualquiera, ¡la mejor amiga de Isa! Tras la ruptura en directo con su ex por no soportar que Isa Pantoja se metiera debajo del edredón con Asraf, el cantante le ha devuelto la jugada a la que fuese su novia haciendo exactamente lo mismo con Techi. Pasan el día juntos y sin esconderse de nadie: Caricias constantes, abrazos, manitas... ¡No se cortan un pelo!

Y cuando llega la noche parece que la tensión crece. Empiezan de lo más acaramelados, con caricias, miradas y masajes sensuales por la espalda y la cabeza... y de repente, llega la hora de dormir, y estalla la bomba.

Todo empezó con una conversación muy sincera entre ambos. "Yo por lo que he visto también te hubiera dejado. Es lo que le decía a Isa: no la hagas y no la temas", confesaba Techi a Omar. Acto seguido se cogían de la mano y se fundían en caricias de lo más cariñosas; dándose la mano, acariciándose el pelo... Y de repente; "Me gusta dormir acompañada", le dice Techi a Omar. "A mí también. Me voy a quedar un ratito contigo hasta que me duerma. Me puedes hacer cosquillitas en la cabeza". Se meten en la cama y empieza el 'show', ella le hace un masaje en la cabeza, la temperatura sube constantemente y, para sorpresa de todos los que estaban en la habitación, se echan la manta por encima.

Sus compañeros no han podido evitar mirar, atónitos, la escena. Respiración fuerte, suspiros... según Makoke, "los movimientos ya son bestias" e incluso ha imitado lo que ella ha podido escuchar, algo como "chong, chong, chong". Asraf, no ha dado crédito, como si le estuvieran robando a él la chica: "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?". El concursante, además, no ha dudado en lanzar alguna pullita; "Iluminati, qué pronto has aprendido", le suelta al de la gorra.

Un 'edredoning' que ha enloquecido a toda la casa y que ha dejado un momento único sólo 24 horas después de que Omar dejase a su ex novia y Techi se despidiese de su mejor amiga de la casa.