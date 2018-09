Makoke cree que Anita Matamoros ya ha puesto rumbo a Milán para cursar sus estudios sobre 'Fashion & Business', y es que según sus cálculos y sus planes previos a entrar en 'GH VIP 6', la joven pondría rumbo a la ciudad italiana el pasado 27 de septiembre. Así que, para Makoke, Anita ya está instalada en su nueva ciudad y comenzando su nueva vida. Es por eso que la concursante se ha derrumbado... Se ha sentado junto a Ángel Garó y entre lágrimas ha confesado a su compañero que "me encantaría despedirme de ella". Y es que aunque asegura "ya le he mandado una carta en el blog", le hubiera encantado "besito o hablar con ella, sería la ilusión de mi vida". Pero no ha podido ser dada su participación en el 'reality', o eso cree ella...



"Hola pequeña, hoy es un día importante en tu vida, un cambio de ciclo en el que estoy convencida que será todo positivo y bueno lo que te queda por vivir. No sabes cuanto siento no poder estar a tu lado estos días, me duele mucho mi vida, pero estoy convencida que no vas a tener ningún problema, eres muy fuerte y madura para llevarlo todo hacia delante, tienes a papá y a Javi, y eso me tranquiliza bastante. Mi niña, SUERTE, ÁNIMO, y aprender, disfruta todo lo que puedas, habrá momentos que sean mas duros,pero se que los superarás con la fuerza que te caracteriza,en cuanto salga, sabes que allí estaré para darte el abrazo mas grande del mundo, mimarte y quererte mucho. Fuerza y a por todas. TE QUIERO…Mi reina de los mares del… Te amo, Mamá", le ha escrito en su blog.

Ha contado que ambas habían sacado sus billetes para ir juntas a la ciudad, porque ella "no tenía casa ni nada, yo me iba a ir con ella". Y aunque tiene claro que "no pasa nada" y que su pequeña "no va a tener problemas", ha confesado que le puede la pena de no poder despedirse porque es "su hija pequeña".

A la concursante le ha entrado la morriña, pero lo que no sabe es que 'Gran Hermano' le tiene preparada una gran sorpresa. Anita ha decidido retrasarlo todo hasta el lunes para poder ir a ver a su madre, por última vez, el domingo, durante el Debate. ¡Qué detalle más bonito! Desde luego, lo que podemos esperar son muchas lágrimas por parte de las dos, un largo abrazo y, sobre todo, un 'chute' de energía para la es de Kiko Matamoros, que va a saber que toda su familia la va a estar apoyando estén o no en España.