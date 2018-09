Techi quiere pedir hora sin cámaras con Omar Montes

La entrada de Omar Montes a la casa de GH VIP ha sido todo un torbellino de emociones. En el mismo plató en el que entraría a la casa, el joven cortó su relación con Isa Pantoja, en directo, echándola en cara haber hecho un papel. Ahora, dos días después, Omar se ha acercado a la amiga de su ex novia, Techi, dentro de la casa. Tanto, que ambos han protagonizado el segundo 'edredoning' de la edición, después de Suso y Aurah.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Omar Montes y Techi en GH VIP Telecinco

"Me has faltado al respeto. No puedo quedar como un tonto delante de toda España mientras te estás acostando con otro", le recriminaba Omar a Isa Pantoja en el momento de cortar su relación. Ahora, parece que el de Pan Bendito se ha tomado su propia venganza quitando a su ex uno de sus mayores apoyos.

Tan solo dos días han bastado para que Techi, el que fuera el mayor apoyo de Isa Pantoja en la casa, haya olvidado a su amiga para liarse con su ex, Omar Montes. Ambos se metieron bajo las mantas y, mientras eran captados por las cámaras de la casa, protagonizaron un momento muy 'hot' con movimientos y besos que no dejaban lugar a dudas. Incluso, Techi se está pensando pedir una hora sin cámaras con el joven.

Aurah y Suso ven a Techi y Omar Telecinco

Ante este momento, el propio Asraf, con quien Pantoja había tonteado durante su estancia, era uno de los más sorprendidos: "Esto no puede ser real", afirmaba atónito a sus compañeros. Otro de ellos fue Suso, que atacó con dureza a Techi: "Le he dicho que es una mierda de amiga, yo ya se lo dije una vez en directo y me dejó fatal. Le dije que era una pelota, que se subía al carro de Isabel Pantoja. A mi ahora mismo Isa Pantoja es una víctima. Esta tía es una ruín", contaba a sus compañeros.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero estos comentarios no han afectado a Techi, quien está muy segura de querer pasar un tiempo a solas con él aunque no lo está tanto de cuándo será. "¿Vas a pedir una hora sin cámaras?", le preguntaba Mónica Hoyos a la chica después de lo ocurrido, de lo que fueron testigos algunos de los integrantes de la casa. "Sí", respondía contundente Techi quien más tarde matizaba que "no tenía prisa". ¿Qué opinara Isa Pantoja de toda esta situación?