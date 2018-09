Después de la polémica llamada de teléfono a Gran Hermano VIP, Isabel Pantoja necesitaban una conversación madre e hija. La cantante, que no estaba nada contenta con las declaraciones que el programa había escogido para que su hija escuchara, ha tenido un acercamiento con la ex concursante para aclarar porqué dijo lo que dijo. Algo que podía haberse producido minutos después de salir de Guadalix. Al menos así lo ha confirmado la amiguísima de la joven, Aneth, en el plató de 'Viva la vida'.

La defensora de la joven durante su estancia en Gran Hermano VIP ha confirmado que sí hubo reconciliación, o al menos, conversación. "¿Han hablado?", le han preguntado en 'Viva la vida'. "Sí", respondió tajante la joven quien confirmó que madre e hija estuvieron hablando y aclarando las cosas la misma noche en la que Isa Pantoja volvía a casa tras su estancia en el concurso. Aunque sobre lo que se dijo, la amiga no ha querido dar detalles. "Es una conversación madre e hija y yo voy a ser yo quien lo diga que no soy de la familia y no me corresponde", aclaraba.

Lo que sí ha detallado ha sido la reacción de su amiga ante las palabras de Isabel. "Ha entendido los motivos de su madre para hacer esa llamada, pero piensa que le ha afectado a su concurso. Como concursante podía haber cometido sus errores, pero hay mucho interés en verla fuera", añadía. Y es que, ver la relación madre e hija en el día a día genera mucho más morbo y expectación.

Sin embargo, sí que ha querido mojarse en otros detalles como la 'no reacción' de Kiko Rivera ante la expulsión de su hermana. "Es como dicen en derecho: 'todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra'", explicaba Aneth quien llegaba a comparar a la familia Pantoja con la realeza, "no pueden expresar nada", argumentaba. "Para mí Isabel es como una reina", añadía más tarde.

Por otro lado, Aneth no ha dudado en seguir defendiendo a Isa Pantoja ante la traición de Omar y Techi. La joven ha asegurado que Montes le ha sido infiel a su amiga en reiteradas ocasiones por lo que no le ha sorprendido lo que ha terminado haciendo con Techi. "Antes de entrar en la casa sabíamos hasta de cuatro mujeres", destacaba. Sin embargo, sí que ha atacado a la ex de Alberto Isla, "se han caído dos caretas, dos hipócritas".