A mediados de semana, Makoke se derrumbó al recordar que su hija ya se habría ido a Milán a estudiar ‘Fashion Business’ sin poder haberse despedido de ella, lo que significa que, cuando salga de la casa, su 'pequeña del alma' podría no estar esperándola a la salida. Pese a ello, lo que la ex de Kiko Matamoros no sabía es que su hija, la mediática Anita Matamoros, antes de tomar su vuelo, se pasaría por la casa de ‘GH VIP’ para darle una sorpresa. En el debate del pasado domingo, presentado por Sandra Barneda, la famosa ‘influencer’ hizo acto de presencia y protagonizó un emotivo encuentro con su madre, quien no está pasándolo especialmente bien al verse incomunicada de sus ‘retoños’.

“Me da pena no compartir con ella estos días y poder ayudarla”, aseguraba la colaboradora de ‘Viva la vida’ en el confesionario. “Sé que todo va a ser bueno para ella, pero me da pena”, añadía entre sollozos. Y es que Makoke tiene miedo, ya que a su salida de la casa se encontrará ‘sola’: Javier Tudela se ha independizado y Anita estará estudiando fuera de casa. “¿Qué hago yo en Madrid?”, ha llegado a preguntarse delante de sus compañeros.

Aunque entiende que no tiene motivos para estar triste, es incapaz de quitarse este tema de la cabeza: “Le deseo lo mejor. Espero que se lleve el abrazo más grande de mi parte. Me gustaría estar con ella estos primeros días… Quiero saber si se ha ido Kiko con ella. Si ya ha encontrado piso, no sé… Me moriría de ganas de saber de ella”.

En la gala, jugaron un poco con Makoke antes de que se produjera el encuentro. Primero, le mostraron un mensaje de ella haciendo ver como que no estaba en el reality. “Me da mucha pena que no hayas podido despedirte de mí… y por eso estoy aquí”, indicaba la joven antes de que su madre pudiera ver que estaba en el ‘confe’. Rauda y veloz, corrió hasta allí, pero se lo encontró vacío. Sin parar de llorar, no dejaba de preguntarse dónde estaba su hija.

El Súper le dijo que fuera hasta la sala del ‘Más Allá’, donde se produjo el esperado encuentro. Entre besos y abrazos, Anita Matamoros le explicó a su madre que cogía el vuelo a las 7 de la mañana y que ya ha encontrado piso. Además, le confirmó que todos estaban bien y que le mandaban muchísimas fuerzas. “Te quiero muchísimo. Te veo en dos meses en Milán”, indicó. Antes de despedirse de su madre, le pidió que no fuera tan dura con Miriam Saavedra.

Ante las insistencias del Súper, la hija de Makoke abandonó la sala y esta se reencontró con sus compañeros. “Yo soy superfan de tu hija. No sabía que era tu hija, ya me la puedes presentar”, confesó Omar. Por su parte, la ex de Matamoros se acercó a Miriam: “Te doy un beso porque me lo ha pedido tu hija. Me ha dicho que te perdone”.