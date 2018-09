¡Menuda se ha formado desde que Chabelita abandonara ‘GH VIP 6’! A su expulsión y que su novio la dejara en directo, se ha sumado que su gran amiga dentro del reality, Techi, la ex de su hermano y exmujer de su exnovio, Alberto Isla (sí, el culebrón es así de enrevesado), se ha liado con Omar Montes. Ni 48 horas le han faltado a la ‘amiguísima’ para meterse debajo de la manta con el cantante. Y eso que, nada más salir la hija de Isabel Pantoja de la casa, aseguraba que ella, ante todo, respetaba “las cosas de las amigas” … ¡Pues menos mal!

En el debate dominical de ‘GH VIP’, Chabelita ha tenido la oportunidad de enfrentarse a esta nueva realidad. “Han sido más de 48 horas un poco complicadas. No me paraba de llegar información. Han sido momentos un poco complicados, muy duros”, aseguraba la joven antes de ver las imágenes del ‘calenturiento’ acercamiento. “Es demasiada información en muy poco tiempo… No me puedo creer lo que ha pasado en las últimas horas”. Pues créetelo, chica, créetelo…

Por su parte, el defensor de Omar Montes confirmó que Isa Pantoja se había liado con el cantante al mismo tiempo que estaba con Alberto Isla: “Empiezan a hablar estando él en la isla. Ella va a verle a un concierto y se enrollan”. Sin embargo, ella lo negó todo y dijo que, aunque lo conoce desde julio, no se lio con él estando con Alberto.

Nada más comenzar su entrevista, Isa confirmó haber hablado con su madre, aunque sin querer dar más detalles. “Sí, he hablado con mi madre. Mi shock viene porque llamó a un programa que la machacan diariamente… He hablado con ella y ya hablaré con ella en persona. Ese tema no me preocupa”, afirmó. “Con mi hermano no he hablado todavía, pero he tenido oportunidad de hablar con Irene. Con Dulce he hablado para una cosa del niño, pero no he querido hablar mucho más”.

Sobre el compadreo entre Omar y Asraf y lo que ha pasado con Techi, Isa lo tiene claro: “Me he sentido tonta, utilizada”. Al recordar el enfrentamiento entre su ex y el Míster, la primera expulsada no entiende el juego de ninguno de los dos. “Yo me lo tomo ya a cachondeo. Después de todo lo que pasó, se hablaban tan normal…”. Tal ha sido el acercamiento, que ambos han acabado confesando que la más guapa de la casa es Mónica: “Omar está soltero y el otro tampoco estaba conmigo. Lo único, me impresiona que, tan enamorado que estaba, Omar diga eso”.

Al ver las imágenes del ‘mantoning’ entre su ex y su supuesta amiga, Isa estalló: “Me parece asqueroso. Pero ya no por él, sino por ella… Lo que más me duele es la parte de Techi. La he querido un montón en 15 días. Tiene 33 años y sigue los pasos de una niña de 22 años, no lo entiendo... Pienso que está mal. De verdad, no sé qué le pasa por la cabeza. Lo que más me duele es que la he defendido de todo el mundo”.

Chabelita quiso aclarar que sus dudas con respecto a Omar vienen antes de entrar en la casa, ya que, ese mismo lunes, le llegó una información que hizo que cortara con él, por lo que entró en el reality pensando en perdonarle. Por su parte, Makoke ha asegurado, tras ver el ‘mantoning’ entre Omar y Techi, que ella sabe a ciencia cierta que todo es un montaje a cuatro bandas. Pese a ello, Isa lo negó todo…

Para colmo, Techi entró al confesionario para hablar de su rollo con Omar y no mostró ningún tipo de remordimiento: “Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuera una amiga de toda la vida, no lo hubiera hecho, pero ya no están juntos. Esto significa que voy a hacer lo que me dé la gana… Físicamente es el prototipo de chico que a mí me gusta”. Ante sus palabras, Isa sentenció: “Como dice Omar, ¡le voy a dar la vida mártir!”.