Ya se sabe eso de que arrepentidos los quiere Dios. Pero si no hay arrepentimiento, habrá que tirar de argumentos para justificar el comportamiento de cada cual, que si nos los demonios internos azotan y dime tú quién soporta semejante carga… Techi ha pasado de ser la amiguísima de Isa Pantoja dentro de la casa de ‘GH VIP’ a meterse, a la primera de cambio, debajo de las sábanas con su ex. No habían pasado ni 48 horas cuando la ex de Kiko Rivera le dejó de guardar el luto a su amiga y se lanzó a dar rienda suelta a la pasión debajo de una manta con el cantante, quien acababa de dejar en directo a la hija de Isabel Pantoja.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Afligida por lo que acababa de pasar y al ver que sus compañeros se ponían en su contra, Techi llamó a Aurah Ruiz a la habitación para hacerle una confesión. Según la exmujer de Alberto Isla, Chabelita y Asraf Beno, pese a que los dos lo hayan negado en reiteradas ocasiones, llegaron a mayores durante sus comentados ‘edredonings’. “No todos somos tan buenos, ni todos somos tan malos”, se justificó.

Pese a ello, Aurah no lo tenía tan claro: “Ya, pero es diferente. Isa era tu amiga. Él no le debe respeto, él podía hacer lo que quisiera. Aquí la que queda mal eres tú. ¿A ti de verdad ese hombre te gusta? Sabes que no. Simplemente te ha dado un poco de cariño”. Por su parte, Techi confesó que Isa se había ido del concurso diciéndole que quería a Omar, pero también rayada por lo que pudiera sentir por Asraf. “Hombre, es que Asraf le da 3.000 patadas a este pibe, es muchísimo más guapo”, reflexionó la ex de Jesé.

Telecinco

En el plató del debate de ‘GH VIP’, al ver las imágenes, Isa Pantoja volvió a negar haber llegado a mayores con el Míster. “Yo sí que le dije que quería a Omar, pero que estaba sintiendo atracción por Asraf. Seguramente, si me hubiera quedado más tiempo, hubiéramos ido a más. ¡Me arrepiento de no haberlo hecho! Es verdad que debajo del edredón, si yo hubiese querido, habrían pasado cosas”, explicó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, Techi también se ha desahogado en el ‘confe’ sobre su aventura con el recientísimo ex de Chabelita. “Me he liado con Omar. Sé que ya no está con Isa, sé que Isa y yo hemos construido una amistad en 15 días. Ha surgido. Le dejé que se metiese en mi cama. No me tengo que justificar ante nadie. Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuese una amiga de toda la vida, no lo hubiese hecho, pero me he dejado llevar y ya no están juntos”, explicaba, al parecer, sin ningún cargo de conciencia.

Telecinco

“Esto significa que voy a hacer lo que me dé la gana”, sentenció, y más sabiendo de boca de Omar que el que fuera su novio no la está esperando fuera. “Mi relación con Isa no ha sido ni peloteo ni interés… Físicamente también es mi prototipo de chico. Tenemos muchas cosas en común, lo que no significa que tenga sentimientos”. Antes de acabar, Techi le pide a Chabelita la oportunidad de justificárselo en privado una vez que salga de la casa. ¿Y qué opina de esto la hija de Isabel Pantoja? “Es una sinvergüenza. La voy a esperar aquí y, como dice Omar, le voy a dar la vida mártir. ¡Le tengo más ganas a ella que a él!”.