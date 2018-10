Si nos dicen que la Casa de GH VIP 6 es el plató de un culebrón venezolano, nos lo creeríamos sin hacer preguntas, porque desde que ha empezado la edición, las tramas no hacen más que enrevesarse ¡y volverse hasta increíbles (literalmente)! Pero creerlas, nos las creemos, y es que gracias al canal 24 horas, ni un detalle se nos escapa, como el jueguecito a tres bandas que se están marcando Techi Cabrera, el modelo Asraf Beno y el ex de Chabelita, Omar Montes. Entre ellos no ha parado el tonteo, y es que si era Asraf el que conseguía poner celoso a Omar cuando Isa Pantoja estaba en la Casa, ahora Techi está haciendo lo mismo con Asraf tras acostarse con Omar. ¿Un lío? Te entendemos.

La cosa es que Techi se acostó hace tan sólo unos días con Omar Montes, haciéndole así una cerdada de campeonato a su "amiga" Chabelita después de que él dejara a la peruana en directo (Techi, guapa: con los ex de una amiga no se juega. Primer aviso), pero es que ahora ella ha decidido tener un 'plan B' con Asraf (con el que Chabelita también tuvo tema que te quema bajo las sábanas...) y, como quien no quiere la cosa, llamar su atención ¡colándose en la ducha!

techi se metió entera en la ducha, llega a ser un tio y estaría fuera por acoso #GHVIP1O pic.twitter.com/1zIAIbTpGa — IGNA EL TWITERO (@twitsignasi) October 1, 2018

El joven tan sólo había pedido una toalla, pero ella, lejos de pasársela por la puerta, decidió meterse a la zona de duchas tapada sólo por su propia toalla. "Estás muy loco... estás loquísimo", le dice ella mientras él sonríe y ella sale transcurridos un par de segundos.

Más tarde, mientras ambos se acicalaban, Asraf le echó en cara haberse metido en la ducha, pero ella se defendió diciendo que no le iba a "hacer nada". "Como mucho un pico de amigos", añadió.

Sin embargo, el culebrón no acabó ahí, porque Asraf decidió que tenía ganas de 'jarana' ¡y fue raudo y veloz a contárselo a Omar Montes! El cantante no daba crédito y le pedía explicaciones a Techi: "He abierto un poco la puerta y ya, ¡no he mirado! Escucha: si me hubiera querido liar con él lo habría hecho cuando él quería, no ahora...".

Ellos, sin embargo, se lo tomaban a risa: "Techi, si quieres hacerlo, lo hacemos, pero de uno en uno", afirmaba Asraf. "Me vais a buscar la ruina entre todos. Va a acabar esto como el Rosario de la Aurora. Ya tengo bastante con Isa...", añadía Omar. Si es que no se ls puede dejar solos... ¡¡las que lían!!