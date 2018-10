No sabemos lo que pasa últimamente, pero los problemas legales asolan a los concursantes de los realities de Telecinco. Si María Jesús Ruiz tuvo que abandonar ‘Supervivientes 2018’ durante unos días para acudir a declarar por la demanda que interpuso contra Gil Silgado, hace unos días, Ángel Garó tuvo que hacer lo mismo para verse la cara en el juzgado con su ex. Por si fuera poco, en este ir y venir de concursantes, se suma ahora el nombre de Aurah Ruiz. Y es que parece que, aunque todavía ella no lo sepa, ¡la que fuera expretendienta de ‘MYHYV’ ha sido denunciada por Jesé Rodríguez!

Según anunció Kike Calleja en ‘Sálvame’, la joven tendrá que salir el próximo 15 de octubre para declarar ante el juez por la denuncia que ha interpuesto el jugador debido a las “injurias, calumnias y la persecución que ha sufrido en redes sociales”. De esta manera, el juzgado Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto para que Aurah se presente a prestar declaración. ¿Cómo se tomará Aurah la noticia cuando se la comunique la dirección del programa?

Al parecer, esta no es la primera denuncia que recibe de su ex, así que ya estará curada de espanto... Hace unos días, durante una conversación con Makoke, Aurah habló de su complicada relación con su ex. “El día del cumpleaños de mi hijo me mandó un burofax para decirme que me había demandado por romperle el coche. Él después quiso volver, pero si quiere ver al niño, que quede con mi madre. Yo no lo quiero ver. He dejado mi vida parada un tiempo porque ahora mismo estoy viviendo exactamente la vida de mi hijo”, señaló.

El pasado miércoles, Ángel Garó se personó en el Juzgado Número 5 de Málaga para atender a la citación de su juez titular. El motivo de su visita al juzgado fue la denuncia que su exnovio, Darío Albelaira, interpuso contra él por unos presuntos malos tratos. La denuncia, interpuesta por violencia doméstica, fue admitida a trámite por el juzgado y Ángel debía ofrecer su versión de los hechos.

Al igual que con el humorista, de salir Aurah de la casa, se activará el ‘Protocolo Excursión’. Así es como llaman con sorna los organizadores de ‘GH’ al conjunto de medidas que toman para que los concursantes no reciban información del exterior. "[El concursante] va siempre en coche acompañado por alguien del equipo, y sin contacto con nadie, salvo el estrictamente necesario. Si tiene que pasar la noche fuera está aislado sin televisión, teléfono ni radio. Y cuando se baja del coche le ponemos unos cascos con música", explicó el Súper en la gala del pasado jueves.