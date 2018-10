Como era de esperar, el ‘edredoning’ entre Techi y Omar Montes se ha convertido en la comidilla de la casa de Guadalix. Y la verdad, no es para menos. Techi ha pasado de ser la amiguísima de Chabelita dentro de la casa de ‘GH VIP’ a meterse, a la primera de cambio, debajo de las sábanas con su ex. No habían pasado ni 48 horas cuando la ex de Kiko Rivera le dejó de guardar el luto a su amiga y se lanzó a dar rienda suelta a la pasión debajo de una manta con el cantante, quien acababa de dejar en directo a la hija de Isabel Pantoja.

Vamos, un culebrón del bueno que el resto de los habitantes de la casa no han podido dejar de comentar. “A mí me da mucha pena por Isabel porque no sabe elegir ni a las amistades muy bien”, señalaba una Miriam indignada. “Me parece asqueroso. Me parece muy sucio. No puedo, no puedo con Techi. Tener de cerca a la traición personificada a mí no me cuaja”.

Otro que ha alucinado con el tema ha sido Suso, quien desde el primer momento acusó a Techi de acercarse a Chabelita tan solo por el interés. “Es que ni me habléis del tema, se me remueve el estómago”, suplica el joven. “Yo he flipado chaval, ¡eh!”.

Ángel Garó, que no es mucho de meterse en estos berenjenales, también ha expresado su perplejidad ante la traición. “Creía que Techi era una persona que apreciaba muchísimo a su amiga”, apuntaba el humorista mientras hacía sus labores de costura. En el debate del pasado domingo, ya pudimos ver como Makoke, gracias a una información que manejaba antes de entrar en el reality, señaló que todo era un montaje orquestado a cuatro bandas. ¿Nos estarán tomando el pelo?

Después de que Techi haya confesado en el 'confe' su falta de arrepentimiento, faltaba por saber qué le pasa por la cabeza a Omar. “¿Tú crees que habré quedado como que lo hecho porque se la quiero devolver?”, le preguntaba Omar a Suso. “Tú que eres padre deberías saber que la traición no se paga con traición. Se paga con indiferencia. Piensa que es demasiado heavy la que habéis liado. Por mi parte, te tengo que decir que lo has hecho mal”, replicó su compañero. “Techi nos ha vendido aquí que Isa era su niña”, añadió. “Pues ahora su niño soy yo”, sentenciaba el cantante.