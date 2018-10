A Aramís Fuster se le está yendo un poco la pinza de más. La bruja ha pasado de ser el perejil de todas las salsas a convertirse en un ser que se pasea por la casa con cara de acelga y sin ganas de hacer absolutamente nada. En poco más de dos semanas, Aramís ha dejado de divertir con sus ocurrencias, entre las que se encuentra enseñar el potorro o hablar de su relación con Obama, a convertirse en un alma en pena que ansía de vuelta su ‘soledad’. Tras pedir que sus compañeros la nominaran en masa para ver si la audiencia cumplía con su deseo (y ya de paso evitar tener que pagar la penalización), la máxima autoridad mundial en ocultismo, en su faceta más apática, espera su sentencia sin hacer mucho ruido… ¡hasta que explotó de manera inexplicable en ‘GH VIP: Límite 48 horas’!

Antes de que ocurriera su brote, la catalana sumó un nuevo achaque a su largo historial médico. En los últimos días, ha dicho tener indisposición gástrica, diabetes emocional, descomposición y ahora, dos costillas flotantes hechas polvos. ¡Si es que los 698 años no perdonan!

A su estado físico, se suma su lamentable estado anímico. Y es que Aramís no deja de lamentarse que necesita estar sola. “Sé que me vas a odiar, pero necesito salir. Necesito mi soledad. Voy a ir apagándome, ¡qué va a quedar de mí!”, se lamentaba hace unos días en el ‘confe’. “En este momento, me siento saturada. Lo siento, necesito estar sola. Tengo que irme”.

Y de ahí hemos pasado a que le den extraños brotes de ira. Aramís, pese a que en los primeros días de convivencia estaba muy unida a Miriam, siempre ha dicho de ella que está un poco desquiciada. En la última gala del reality, mientras abordaban las distintas discusiones que tienen los VIPS con la peruana, la bruja se rio de que dijera “targiversar” en vez de “tergiversar”. Aunque Mónica Hoyos comenzó a montar el circo y a acusar a Miriam de ir de víctima y de dejar a sus compañeros de falso, Aramís fue la que acabó rematando la faena.

La bruja pidió la palabra y puso un ejemplo de las provocaciones que hace Saavedra, confundiendo sus costillas flotantes con unas nuevas inventadas por ella, las ‘volantes’. “Está muy bien que te confundas con las costillas cuando te acabas de descojonar porque ha pronunciado mal la palabra tergiversar”, apuntó Jorge. Sin darle mayor importancia, Aramís aseguró que Miriam le había dicho que era una alimaña inmunda y que se merecía lo que tenía. Cuando Miriam lo negó, Aramís gritó cual poseso: “¡Que te calles, diablo de los cojones! ¡Eres asquerosa! ¡Diablo, más que diablo! ¡Desgraciada!”. ¿Sería algún tipo de exorcismo?