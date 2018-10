No ha pasado ni un mes desde que entrara en ‘GH VIP’ y Techi ya ha tenido algo más que palabras con dos de sus compañeros. Primero fue Tony Spina, al que cambió rápidamente por Omar Montes una vez el ex de su gran ‘amiga’ Chabelita entró en la casa. Por si fuera poco, ahora se rumorea que su próximo objetivo es Asraf… Oiga, allá cada una lo que haga con su vida y aquí no estamos precisamente para ejercer de defensoras de la moral, si no fuera porque la ex de Alberto Isla y Kiko Rivera entraba al reality con pareja, un joven llamado Alejandro al que conoció este verano. Pese a sus escarceos amorosos, cuando le da la ventolera, Techi se acuerda de él y llora sin consuelo en el ‘confe’ para saber si la estará esperando (ya se sabe eso de que la esperanza es lo último que se pierde…).

Un deseo de hablar con él que se ha hecho realidad durante la última gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’. Nada más comenzar, Jorge Javier habló vía telefónica con el joven, quien dijo estar nervioso al ser la primera vez que intervenía en un programa de televisión, pero que era algo que tenía que hacer para quitarse “el peso de encima”. Tras confesar que era cierto que habían barajado la posibilidad de casarse, aclaró que era tan solo una “locura que les dio”.

Alejandro confirmó que había dejado a su anterior pareja por Techi, pero porque la relación ya estaba mal. Sobre el acercamiento de la que fuera su novia con Omar y Techi, lo tiene claro: “Con Tony me empecé a decepcionar y luego con Omar empecé a alucinar del todo… Le voy a decir la situación en la que me encuentro. A partir del tercer día que entró en la casa ya no la consideraba nada mío”. Además, explicó el motivo de por qué no estaba en el plató: “A mí todo este mundo no es lo mío. Por temas de trabajo no me conviene que salga mi imagen en televisión”.

El momento de la llamada llegó y Alejandro fue bastante claro y directo. “Quería llamarte para decirte que desde el primer día no me gustó nada como actuaste. Me has hecho muchas faltas de respeto y no has cumplido tu palabra. Para mí, desde el segundo día ya no estábamos juntos. Lo único que te pido es que ya no hables de mí ni de gente que tenga que ver conmigo”, señaló en alusión a su ex. “Lo que has hecho conmigo es utilizarme hasta que ya no me he interesado”. Como guinda del pastel, sentenció: “Gente como tú no quiero en mi vida. Yo te di mi palabra y la tuya no la has cumplido. Haz tu concurso y sé muy feliz”.

Al terminar la conversación, Jorge Javier le preguntó a Techi qué se le pasaba por la cabeza. “Entiendo su reacción, la esperaba”, dijo antes de romper a llorar y echar balones fuera. “Él tenía pareja y le puso los cuernos conmigo. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”. Pero ¿qué es lo que sentía por él? “Ha sido un mes muy intenso. Esto para nosotros iba a ser la prueba de fuego de si teníamos que estar juntos… Soy gilipollas, te lo juro. Entiendo que haciendo estas cosas era una muerte anunciada”.