Si hay algo que no esperábamos que pasara en la Casa de GH VIP es que Techi le robara el ex novio a Chabelita, pero como esta vez el tema no tiene nada que ver con eso, otra cosa que nos ha dejado patidifusos es que Makoke ¡llegara a echar de menos a Kiko Matamoros! Recordemos que la ex modelo había decidido dejar a su marido tan sólo unas semanas antes de entrar a la Casa después de recibir una información de que Kiko le habría sido infiel. Ella afirmó por activa y por pasiva que no quería saber nada de él ni, por supuesto, se le pasaba por la cabeza volver... pero lo que tiene la soledad del encierro es que te da por pensar, y ha sido en el Confesionario donde ha querido mandarle un tierno mensaje a su ex que nos ha hecho ahogar un gritito y llevarnos las manos a la boca...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

"Quería mandarle un mensaje a Kiko. Quiero que sepa que me acuerdo mucho de él y que le quiero mucho. Yo en parte estoy aquí por aquel... Le voy a querer siempre y, pase lo que pase, tenemos algo en común maravilloso y 20 años muy bonitos. Aunque no hable de él, que no piense que me he olvidado", empieza diciendo Makoke, aunque una cosa la tiene clara: "Esto no quiere decir que haya marcha atrás. Estoy a gusto y fuerte, pero creo que le debo un mensajito y decirle que me acuerdo de él, y que no le he sacado de mi corazón ni le voy a sacar nunca. Le deseo que sea feliz".

Mediaset

Kiko, que a estaba en plató durante la emisión de 'Límite 48 horas' este martes, no pudo evitar emocionarse, y aunque él no es de lágrima fácil, sí estuvo a punto de echarla al escuchar a Makoke: "Le agradezco muchísimo su generosidad, su cariño y su respeto. Y bueno... yo ya lo he dicho públicamente: es mutuo. Va a ser para toda la vida, aunque tristemente no volveremos a estar juntos, pero yo espero, cuando todo pase, que me pueda llevar en su corazón y yo en el mío", respondió.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Estás preparado para verle con otro?", quiso saber el presentador, Jorge Javier Vázquez. "No lo sé, pero en cualquier caso tendré que estarlo. Es absolutamente respetable. Me gustaría que, si está con alguien, que sea feliz y que tenga una bonita relación", dijo Kiko lo más diligentemente que pudo.

Mediaset

"Tampoco creo que tuviera mayor interés (en conocerle), salvo que ya tuviera una relación con mi hija, pero en principio no. Para mí, desde luego, no es fácil", dijo antes de que se le quebrara la voz ligeramente, y añadió: "Yo también me acuerdo de ella y tengo momentos de bajón, lógicamente, y mi gran complejo de culpabilidad. Pero sé que no vamos a volver, ni lo pretendo, pero sí me gustaría haber acabado de otra forma y haber evitado determinadas cosas que sé que a ella le van a doler mucho cuando las conozca, pero hay que asumir lo que uno hace en la vida e intentar, en la medida de lo posible, edulcorar los daños".

Mediaset

La que no pudo evitar emocionarse más visiblemente fue Laura Matamoros, que se sentó a la derecha de su padre en la bancada de colaboradores para agarrarle del brazo: "Yo ya lo comenté: prefiero que estén juntos, pero si no puede ser, no puede ser. Tienen que aprender a llevar caminos por separado. Al final lo harán y se entenderán. A mí me está costando, porque verle así me es complicado", afirmó a la vez que Kiko le daba un beso en la mejilla. ¡Qué bonito!

Mediaset

¿Será Makoke capaz de recapacitar? ¿Se arrastrará Kiko hasta conseguir que Makoke le perdone y vuelvan cuando salga ella de la Casa? Muchas preguntas a las que seguro que, con el tiempo, pondremos respuesta...