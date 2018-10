A su paso por ‘Supervivientes’ Sofía Suescun ya dio buena cuenta de lo voluble que puede llegar a ser. Lo mismo bebía los vientos por Logan que tiraba al Míster a los pies de los caballos acusándole de falso e interesado. Sobra decir que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero cuando esto ocurre varias veces en un periodo corto de tiempo y sin explicación aparente pues da un poquito de qué pensar… Sofía Suescun, colaboradora ahora de las galas de ‘GH VIP’, tenía como objetivo a derrotar a Isa Pantoja, una de sus enemigas públicas más sonadas.

Cuando la hija de Isabel Pantoja estaba en la casa de Guadalix arremetió duramente contra ella, pero ahora, tras su sonada expulsión, parece estar dispuesta a hacer las paces con Isa, llegando incluso a darle consejos acerca de su agitada vida sentimental. En la última gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, la ganadora de ‘Supervivientes’ criticó duramente la actitud de Omar Montes dentro del reality. “Omar dice que la traición se paga con más traiciones. ¡Qué clase de animal es este!”, declaró muy indignada.

“Omar no está para nada dolido. Isa, una vez más, me da lástima porque la han utilizado. A él le da completamente igual ella. El otro ya tiene lo que quería”, añadió antes de dirigirle unas bonitas palabras a Chabelita, quien no sabía muy bien cómo reaccionar. “Isa, de verdad, valórate porque vales bastante”. En ese momento, la hija de Isabel Pantoja quiso aclarar que ella nunca había tenido nada en contra de Sofía. Además, recordó que Omar le había tirado los tejos a la novia de Alejandro Albalá antes de entrar en la casa.

Jorge Javier, al ver el momento de ‘compadreo’, invitó a Sofía a sentarse al lado de Isa para que pudiera hablar cara a cara con ella. “Nunca he hablado contigo, pero no te veo mala niña. Alejandro, a pesar de lo que hayáis tenido, nunca me ha hablado mal de ti. De verdad, no tengo nada en contra tuya y valórate porque este chico no te quiere para nada. Creo que una vez que salga te va a decir cuatro tonterías y vas a volver a caer”, le dijo mirándola a los ojos.

Chabelita, agradecida con sus palabras, aclaró que nunca va a volver con el cantante. “Mira que ha habido gente con la que he vuelto, pero tan solo lo conozco desde hace un mes. Realmente, ya me he dado cuenta de cómo ha sido y para mí se terminó en el momento en que me dejó públicamente”, explicó. Como remate, Suescun se vino arriba y puso la guinda al pastel: “A ti te pasa como a mí, no sabes estar sola. Céntrate en ti, en tu madre, escucha sus consejos y está más tiempo con ella”. Descojonada, Isa pidió que acabara ya con su discurso.