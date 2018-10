Se hable con quien se hable sobre GH VIP 6 y sus famosos, casi todos estarán de acuerdo en una cosa: la entrada de Omar Montes ha supuesto una bocanada de aire fresco en la Casa, y es que, tras la broncas y peleas de los últimos días, lo que hacía falta era alguien que, con su espontaneidad, hiciera reír a la audiencia. Omar, a pesar de haber entrado con la escopeta cargada en el reality (nada más llegar discutió y cortó con Chabelita), se ha criado en el barrio y entre batallas de gallos (rimando entre raperos, no vayáis a pensar mal), lo que le ha hecho tener respuesta para todo y, además, con salero. Por eso, sus frases se han convertido en momentazos, y los momentazos casi en memes virales que han hecho las delicias de los televidentes en las redes sociales.

Precisamente es por eso por lo que a la audiencia de GH VIP 6 le está saliendo muy rentable la entrada de Montes en el programa, y es que si hay algo que a la gente le gusta es ver a un anónimo del que no se esperaba gran cosa darle 'pal' pelo a las celebrities. Y además con gracia. Éxito asegurado.

¿La primera? Chabelita, a la que dejó claro que tendría que "nacer 20 veces para estar conmigo". "Ya puedes ser Beyoncé o Isabel Pantoja". Zasca.

Si hay un mote que pasará a la historia de la edición VIP de Gran Hermano es 'el tazas', y se refiere a Asraf Beno después de asegurar éste que le iba a estampar unas tazas en la cabeza a Omar. Por el momento, seguimos esperando a que vuelen, porque parece que Asraf se ha venido un poco abajo al verle en la Casa...

"Me manchas las zapatillas y me jodes la novia". Sublime que Omar ponga al mismo nivel sus zapatillas que a su novia. El nivel de prioridades, ya tal.

Otro zasca a Chabelita: según fue expulsada (y dejada por él ante toda España), le dio donde más le dolía: "Yo ahora, según tú te vayas, entro por esa puerta y me quedo". Y subió la apuesta: "Tú qué vas a estar en shock. Tú lo que estás es jodida porque te vas". Pim pam de campeonato.

El "quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza" de Jorge Berrocal ha pasado a la historia. La nueva frase del siglo es "me has dado la vida mártir". Imposible no usarla en el día a día. Es súper versátil.

Otra palabra que estamos deseando usar del diccionario 'Español-Omarmontesiano' es "culebro". Ni él podría explicar lo que significa, porque lo usa 'al tuntún', pero oye, la compramos.

Increíble es también el nivel de empatía y de mostrar sus sentimientos, en especial en un moemnto tan bonito como el de ver nacer a su hijo: "Cuando le miré los ojillos dije 'qué salao'". Pura poesía. Si Góngora levantara la cabeza...