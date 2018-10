Si Asraf Beno monta un circo, le crecen los enanos, y es que el Míster, que actualmente es concursante en GH VIP 6, está capeando los temporales sin saber por dónde le vienen. Desde que empezó a dar juego en la Casa con su rollete con la hija de Isabel Pantoja, Chabelita, el guapo modelo ha conseguido que salga información de debajo de las piedras sobre su vida privada... y lo cierto es que nos ha sorprendido, y mucho, porque a pesar de que trata de vender esa imagen de macho cabrío omnipotente (todos nos acordamos de su enfrentamiento con Omar Montes en el Confesionario... sin comentarios), la realidad podría ser otra.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A pesar de que su entorno se ha dedicado a desmentir todo, la verdad es que no paran de salir noticias de todas partes sobre la vida de Asraf, y ya sabemos que cuando el río suena, es porque agua lleva. ¿La última? ¡Que podría haber estado liado con Aless Gibaja!

El ex gran hermano VIP más 'pinky-gloss' ha querido salir al paso de esas afirmaciones y negarlo todo "Sale en todos los medios de comunicación que me he liado con el niño este de GH VIP, Asraf... y no, no, no y no. Es 'fake'. No le conozco de nada", ha señalado.

Hoy ha venido a #MorninGlory el super sexy hot pinky @ALESSGIBAJA2 💁🏼‍♀️

¿Ha estado liado con Asraf de GHVIP (@ghoficial)?😱



No te pierdas el programa completo: https://t.co/Fz2S8WzuK0 pic.twitter.com/Ecc9sEz58k — MorninGlory (@Morninglorymag) October 3, 2018

Aless no es el único hombre que ha salido a la palestra: hace tan sólo unos días era Miguel Vilas al que todos relacionaban con el Míster (que, por cierto, debe de estar súper bien relacionado, porque también se dijo, cuando él estaba en GH 17, que salía con Markus Beira, modelo y uno de los protagonistas de 'Quién quiere casarse con mi hijo').

Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

A pesar de todo, su defensor en el plató de GH VIP 6 ha salido al paso para negarlo todo, e incluso se filtró un vídeo que confirmaría que Asraf está casado y con dos hijos. Querido: torres más altas han caído... y, en cuanto al vídeo, nos hace preguntarnos: ¿y los edredonings con Chabelita, entonces...?

Sea como sea, Asraf Beno va a tener que dar muuuuchas explicaciones cuando salga de la Casa de Guadalix de la Sierra...