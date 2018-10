Mira que pensábamos que Ángel Garó y Aurah Ruiz no tenían una especial inquina el uno con la otra, pero al final va a resultar que el encierro les está pasando factura a todos, porque, a estas alturas del programa (y no hace ni un mes que ha empezado), ¡no hay nadie que no haya tenido un roce con otro compañero! La ex viceversa y el humorista se cruzaron en la cocina de la casa, que hasta el momento está siendo el bastión de Ángel, y cuando él avisó a Aurah de que no se podía guardar comida en los armarios (porque lo había dicho el Súper), ¡se lió bien gorda! "Lo que tú digas...", respondió una Aurah un poco mosca tras notar que había un yogur desde hacía tres días en un armario.

Mediaset

"Ella se lo pasa por el forro de la gorra...", dijo el cómico cuando la vio guardarlo de nuevo, y ella, que no estaba dispuesta a que la dejaran por debajo, solto: "Eeey... no te equivoques, Ángel". "Tss, no te equivoques tú, ¿eh?", respondió él bastante tenso y apuntándola con un dedo.

"Si tú estás calentito por tus cosas, las pagas por otro lado", le contestó ella, y él no se cortó en el Confesionario: "Yo estoy al cargo mayormente de la cocina, y ya he dicho por favor que nadie deje nada en los armarios. Es que esto no puede ser una lucha de un padre con hijos. Tengo 53 años y no voy a caer tan bajo", se despachó Ángel con el Súper.

Mediaset

Tras la bronca en la cocina, Aurah no paró de protestar, y acudió rauda y veloz a sus compañeras (especialmente Makoke, con la que ha congeniado desde el primer día) para empezar a jugar la baza de turnarse en la cocina y quitarse de malos rollos: "Mira Ángel, se te nota que estás alterado desde tiempo, y ahora he venido yo y la estás pagando conmigo". "Estás de tratamiento... oye guapa, a mí no me trates como una fulana", le respondió él sin miramientos cuando ella hizo un ademán de callarle la boca y le pidió que no le gritara. ¡Cómo está el patio!

