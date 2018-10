Olga Garó, quien fuera durante largos años compañera por los escenarios de su hermano, ha visitado la casa de ‘GH VIP 6’ para transmitir al humorista la sentencia del juicio por el que tuvo que abandonar durante unas horas la convivencia. El miércoles de la semana pasada, Ángel Garó se veía obligado a salir de la casa de 'Gran Hermano VIP' para enfrentarse a un juicio contra su expareja, Darío Albelaira, que interpuso contra él una denuncia por presuntos malos tratos. Aunque el concursante de ‘GH’ se enfrentaba a una pena de hasta 20 meses de prisión, ha sido absuelto.

Según el juez, el denunciante incurrió "en numerosas contradicciones e imprecisiones que no permiten esclarecer ni concretar con claridad lo ocurrido", ya que las lesiones que presentaba el perjudicado no se puede determinar cómo se produjeron. Olga, antes de encontrarse con su hermano para cumplir su cometido, habló a solas con Jorge Javier. “Es una buena noticia”, afirmó. “Yo creo que le va a dar alas, pero yo le veo bien en el reality”. Pero ¿cómo pensaba que iba a reaccionar? “Según le dé, lo mismo se emociona que se queda frío”.

Cuando Ángel Garó acudió al confesionario se llevó una gran sorpresa al ver a Olga. Tras abrazarse de manera muy efusiva y ponerse al día de que todos sus familiares están bien y muy orgullosos de su concurso, la actriz le dio la buena noticia. “Es un tema muy delicado… Lo siento por él y por su familia. Lo perdono”, afirmó el concursante.

“Es un tema con el que he sido muy vilipendiando y juzgado. Esto ha traído mucho dolor a mi familia y amigos. Yo por esa persona he hecho siempre lo mejor. He sentido mucho dolor”, continuó diciendo antes de hablar sobre la relación que mantenía con su ex. “Un tema de salud acuciaba a esa persona. Me creía que podía curar lo que a veces ni los médicos pueden. Yo no mantenía relaciones con esta persona por su tratamiento. Lo amé, a lo mejor de una manera equivocada”.

Ángel Garó tranquilizó a su hermana al contarle que estaba bien, pese a que a veces se muestre un poco apagado. “Lo estás haciendo muy bien. Estamos muy orgullosos… Ya se está terminando el año horribilis”, le dijo Olga. Antes de despedirse, la hermana del humorista contó una anécdota sobre el momento en el que se enteró de su absolución. Después de que le llamara el abogado, con los nervios, intentó ponerse en contacto con su hermano a través del móvil, sin caer que iba a tenerlo un poco difícil…