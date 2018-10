Alucinando estamos todavía, a estas horas de la mañana, tras la cuarta gala de GH VIP 6. Y mirad que pasaron cosas: la noticia de que Ángel Garó se ha librado en el juicio que mantenía con su ex, la nominación disciplinaria de Omar Montes, las broncas sin fin de Mónica Hoyos y Miriam Saavedra... pero si nos tenemos que quedar con un momentazo de la noche, ese es en el que Aramís Fuster ¡recibió un regalo de lo más inesperado! La bruja, y experta en ocultismo, resultó ser la segunda expulsada del reality por la audiencia, y lo que menos se esperaba era que un mensajero se presentara en el plató para llevarlo un regalazo...

Jorge Javier lo recibió con los ojos como platos, pero si había un momento en el que flipó (como nosotros) fue al leer la dedicatoria que traía, porque el regalo era ¡un libro de Mario Conde para Aramís! Al empresario han debido de llegarle las noticias de que Aramís contó en GH VIP 6 sus deseos de haber tenido algo con él... y él, ni corto ni perezoso, le ha correspondido con un regalo. ¿Quién iba a pensar que la historia de la vidente era cierta?

A su llegada, lo primero que hizo Jorge Javier Vázquez fue echarle la bronca a Aramís, y era lógico: había empezado como la reina del reality "y lo has tirado todo por la boda. Estoy muy cabreado contigo", le dijo el presentador, pero pronto sus tiranteces dieron paso al humor y las sonrisas cómplices cuando Jorge Javier le entregó el regalo de Mario. Ella pensó en un primer momento que era todo una coña del reality, y nada más lejos, según le aseguró el presentador: "Perdona una cosa, es que no sabes lo más fuerte: este regalo no te lo hago yo, te lo hace el mismo Mario Conde, y además te lo ha dedicado". "Venga, va, no juguéis conmigo... me pondrá de vuelta y media por haberle comprometido", afirmó ella, pero nada más lejos.

"Para Aramís Fuster con afecto, Mario Conde", decía la dedicatoria. Bonita, concisa y elegante. ¿Qué más podía pedir Aramís? Su respuesta, sin embargo, fue algo más larga y echando balones fuera: "Señor, le agradezco este detalle tan importante para mí, y quiero pedirle disculpas, porque nunca fue mi intención que su nombre saliera en la pantalla. La culpa la tiene este señor, no yo. Y agradecerle este detalle maravilloso que lo voy a tener en mi alma, porque el corazón es un músculo. Yo sé que usted ha sufrido mucho, y yo también, y le acompaño siempre con muchísimo respeto y con todo el cariño del mundo. Gracias". ¡Qué bonito! ¿Se encontrarán ahora que ella está fuera de la Casa?