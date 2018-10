Querer contactar con alguien del exterior está convirtiéndose en una experiencia traumática para algunos de los concursantes de ‘GH VIP 6’. Mientras que Makoke pudo ver a su hija antes de que partiera a Milán y Ángel Garó recibió la mejor de las noticias, Chabelita y Techi acabaron un tanto escaldadas. A las dos las dejaron sus novios en directo por sus escarceos amorosos en la casa de Guadalix. El pasado domingo, la ex de Kiko Rivera, quien bebía los vientos por poder hablar con su chico y saber en qué estado se encontraba su relación, después de haber tenido algo más que palabras con Tony Spina y Omar Montes, recibió la llamada telefónica del que fuera su churri, un joven llamado Alejandro y con el que llevaba saliendo un mes.

Telecinco

“Me has hecho muchas faltas de respeto y no has cumplido tu palabra. Para mí, desde el segundo día ya no estábamos juntos. Lo único que te pido es que ya no hables de mí ni de gente que tenga que ver conmigo”, dijo Alejandro. “Gente como tú no quiero en mi vida. Yo te di mi palabra y la tuya no la has cumplido. Haz tu concurso y sé muy feliz”.

Aunque la joven aseguraba aceptar la decisión de su ya ex, sigue dándole vueltas a la posibilidad de hablar las cosas con él y que le dé otra oportunidad. Eso sí, no ha dejado de incumplir el único requerimiento que le hizo Alejandro: dejar de hablar de su ex. “Le puso los cuernos conmigo”, asegura Techi. “A mí me da la sensación de que te importaba poco”, le hizo saber Mónica Hoyos.

Telecinco

“La he cagado totalmente. ¡Tengo una rabia por dentro! Me metí en esta casa pensando que no iba a hacer absolutamente nada con nadie. Me siento como una mierda, en verdad. Todavía siento que me gustaría estar con él, pero estoy aquí dentro. No me hago a la idea de que no he podido tener esta conversación en persona. Quiero verle”, explicaba Techi en el ‘confe’ y rota de dolor.

“Realmente tengo sentimientos hacia él. La gente se preguntará si tengo sentimientos cómo me he podido enrollar con otra persona, pero aquí tan solo me he dejado querer”, continuó diciendo (ya se sabe, el rollo ese de que en ‘GH’ todo se magnifica). “Si estoy así es porque realmente él me importa. Necesito verle. No quiero jugar a dos bandas. Le diría que le quiero, que pienso en él… ¡Me ha dejado! Debería de haberle preguntado si me daría una nueva oportunidad”. ¿Conseguirá Techi su propósito?