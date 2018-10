Si tuviéramos que escoger una canción que ilustrara a la perfección la sexta edición de 'Gran Hermano VIP' sería, claramente, 'Fighter', de Christina Aguilera, por las continuas broncas que se suceden en la Casa. Pero como no creemos que la americana esté por la labor de ceder los derechos al reality, otra canción que lo está petando es 'Cómo se mata al gusano', que ha hecho viral Miriam Saavedra con su salero, su voz algo chirriante y su baile de lo más cómico. Sin embargo, la canción no es suya, ni tampoco se baila como ella cree: la crearon los Hermano Yaipen, un grupo de cumbia peruana del que Miriam es fan, pero ellos no pegaban pisotones en el suelo como ella para "matar al gusano"...

Ha sido Carlos Lozano el que ha querido dejar claro el origen de la canción (que le ponía la cabeza como un bombo cada vez que Miriam la cantaba en su casa cuando vivían juntos), y él mismo se ha encargado de revelar el auténtico bailecito... mucho más porno que el de Miriam, claro:

El momentazo, sin embargo, no lo protagonizó él sólo, sino cuando Carlos agarró por el brazo a Jorge Javier, le puso de espaldas a él ¡y mataron al gusano juntos! "Estoy sudando y todo... la falta de costumbre", dijo el presentador entre risas.

Mediaset

La que también se prestó fue Chabelita, que no tuvo ningún reparo en levantarse de su asiento y bailar una de las canciones estrella de su país de origen. "¿Tú has matado al gusano hace poco, Isa?", quiso saber Jorge. "Todavía no lo he matado...", respondió ella muerta de vergüenza. ¡Si no fuera por estos ratitos que nos dan...!

