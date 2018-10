Miriam Saavedra acabó su última fiesta en la casa de ‘GH VIP’ peor que si hubiera ido al famoso guateque de Blas. La peruana abusó un poquito de más del agua con misterio, lo que provocó que acabara protagonizando algunas escenas surrealistas. Mientras que el resto de sus compañeros estaban en el punto justo, Miriam se encontraba descontrolada y no paraba de incordiar a sus compañeros, que la rehuían, como Aramís Fuster o Ángel Garó. A tal punto llegó su desmelenamiento, que no dejó de adular a su gran rival, Mónica Hoyos. “Mónica no es mala, lo que está un poco desubicada como yo. ¡Nos falta una pastilla de ‘ubicaína’!”, afirmaba fuera de sí.

Aunque intentaba estar de buen rollo con todos, la verdad que las formas tal vez no fueran las indicadas para acercar posturas con sus compañeros. A Aurah no dejaba de llamarla ‘señora zanahoria’, mientras que Makoke era indistintamente ‘Makoka’ o ‘Benjamin Button’. “Será porque me he follado a Brad Pitt”, explicaba sorprendida la ex de Kiko Matamoros. “Asumo que esa persona no tiene el nivel mental que yo tengo”, apuntaba Aurah.

Durante sus horas de frenesí, Miriam aprovechó para hacer campaña y evitar su expulsión. Además, dejó a todos con la boca abierta al definir su relación con Mónica Hoyos: “Creo que siempre fuimos amistad. Lo que pasa es que ha habido malentendidos”. Como era de esperar, acabó sacando de quicio a Suso, quien le echó en cara que le hubiera dado una colleja. Por su parte, Darek desveló que le había dado una cachetada en el culo. En el momento en el que volvió a llamar ‘zanahoria’ a Aurah, Suso acabó estallando: “Te lo dice la Chupa Chups. ¡Solo tiene cabeza!”.

Ante el mosqueo de Miriam, Suso acabó encarándose con su compañera: “Estás mal y podrida. Como vuelvas a insultar a alguno de mis compañeros, voy a ir a por ti… Este hombre está casado, no le toques el culo. A mí no me pegues dos collejas. ¡Deja de agredir verbalmente!”.

Después de la bronca, Miriam se llevó a Mónica al jardín para hablar a solas con ella. “Tú no eres mala, ya lo he dicho. Tú eres pesada”, le dijo a su rival. “Tú a mí me has hecho mucho daño”. Hoyos le recordó que a ella no tenía que pedirle explicaciones, sino a Carlos Lozano. Además, le aconsejó que si quería dedicarse en serio a la televisión debería dejar de arremeter contra ella. “No veo que seas una buena persona”, sentenció Mónica. Sin embargo, Miriam, poseída por un buen rollo sin límites, dejó claro que quiere llevarse bien con su compatriota. “Mónica, te quiero. ¡Me encantan tus labios! Carlos es un estupendo padre, pero tú eres una excelente madre”, confesó, lo que provocó que las dos acabaran chocando sus puños. Como dato del subidón que llevaba encima, aseguró no acordarse haber discutido con Suso…

La noche acabó de la manera más surrealista posible. Después de acariciar a Asraf de manera muy cariñosa, no se despegaba de Mónica, rogándole que durmieran juntas mientras la otra intentaba que se fuera de una vez por todas a la cama. “¿Esto es una cámara oculta?”, se preguntaba Hoyos. Antes de irse a dormir, cumpliendo punto por punto con la tradición de un buen festero, se fue a la cocina a pegarse un buen festín de pollo. ¿Qué tal sería su resaca al día siguiente?