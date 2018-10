Ángel Garó amenaza con abandonar Gran Hermano

A pesar de lo que pudiera parecer hasta el momento, Ángel Garó y Asraf no han terminado muy bien. Justo cuando Aramís Fuster iba a despedirse después de haber sido la expulsada, los dos tuvieron un encontronazo que llevó al cómico a amenazar con abandonar en medio del salón de la casa. "Me quiero. A partir de ahora yo me quiero ir", repetía Garó a sus compañeros. "Cálmate Ángel", se escuchaba decir a Mónica Hoyos.

Y es que, aunque las cámaras no captaron el momento, parece ser que Asraf comentó el fallo de la Justicia en el caso de Garó y su ex pareja, donde el cómico ha salido absuelto. No sabemos las palabras exactas que utilizó el amigo de Isa Pantoja, pero estas parece que enfurecieron al cómico. "No quiero seguir tratando con escoria", espetó a sus compañeros.



Todo esto, era vivido con cara de estupefacción desde el plató, donde la expulsión de Aramís había pasado a un segundo plano. El presentador, Jorge Javier Vázquez, intentaba hablar con Ángel sin éxito, quien decía estar muy cansado. "No he abierto la boca hasta hoy y ya está. Nadie me juzga", aseguraba tajante. "Ángel que te estás pasando", destacaba Suso quien intentaba, al igual que todos, que su compañero recapacitase.

Ante las constantes llamadas de JJ Vazquez, al final Garó respondió y volvió a sentarse en el sofá. "Ha sido una noche de muchas emociones y muy intensa", destacó el presentador. "Y yo quiero marcharme", respondía rápido el cómico que no entraba a razones. "Yo no he tenido conflictos con nadie, he dado el corazón, y me lo han pagado mal. Es muy fácil decir que todo no le gusta. Pues ya me han escuchado", explicaba Garó.

Mientras, Asraf era testigo de la escena inmóvil en el sofá. Escena que se había desatado tras un comentario suyo. "Tienes la habilidad para poder convivir. Disfruta de este momento bueno que te viene ahora después de una semana tensa por motivos lógicos. Yo creo que te ha venido el bajón lógico, y lo que tienes es que enfriar y tranquilizarte", intentaba calmarlo mientras J.J. Vázquez.

Ante la cara de impotencia del cómico, el presentador continuó su discurso haciéndole recapacitar finalmente. "Tienes que apoyarte en la gente que tienes ahí que tienes suficiente gente para apoyarte", dijo desatando el aplauso en el plató y los comentarios de ánimo de sus compañeros. "Te agradezco y el programa te agradece que te quedes", añadió.

Sin dar tiempo a la réplica o a que el propio Garó asimilara lo que acababa de ocurrir, Vázquez pasó directamente a leer la lista de nominados. Esta semana: Omar, Miriam, El Koala y Verdeliss fueron los elegidos. Sin embargo, Ángel tras un periodo de duda hizo uso de su poder al ser el ganador de la prueba para sacar a El Koala de la lista y colocar a Asraf.