Miriam Saavedra a Mónica Hoyos: “Te quiero”

Desde que entraron en la casa, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra han sido protagonistas de varias broncas; de hecho, el primer contacto que tuvieron fue una monumental discusión nada más entrar en la casa. Pero ahora parece que las cosas pueden cambiar.

Sobre todo después de una gran fiesta en la que el alcohol hizo que Miriam se alocara demasiado y Mónica se sincerara bajando la guardia. Desde entonces, ambas han tomado el té y charlado en varias ocasiones ondeando la bandera blanca. Esto podría indicar el principio de una bonita amistad, ¡o incluso de algo más!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Miriam Saavedra y Monica Hoyos Telecinco

Empecemos por el principio: en la última fiesta de la casa, Miriam se pasó con las copas volviéndose alocada y cariñosa con el resto de los habitantes de la casa, mientras que Mónica se sinceraba en el sofá al que rápidamente acudió la ex de Carlos Lozano: “Mónica no es mala, es solo que está desubicada, como yo. Somos dos desubicadas sin ubicación. Necesitamos una pastilla de ubicaína”, decía Saavedra ante la perpleja mirada de Mónica.

Más tarde, con todos sentados a la mesa, Miriam pedía su familia y a Perú que la salvara de la nominación cuando, al llegar Mónica Hoyos, le preguntó que si tenía familia en España. “Venga familia, salvadla”. “¿Lo dices de corazón?”, preguntó Saavedra mientras Makoke reía “¿cómo lo va a decir de corazón?”. En ese momento, Miriam aseguraba ante una ojiplática Mónica que creía que su relación con Mónica siempre había sido de amistad “pero ha habido cosas con malas intenciones”.

Más tarde, los continuos ataques que Miriam realizaba el resto de concursantes le jugaron al final una mala pasada con Suso, a quien terminó desquiciando. “No llames ‘Zanahoria’ a nadie, porque yo a ti te llamaré ‘chupa-cups’ porque solo tienes cabeza”, le increpaba en defensa de Aurah. “Estás podrida por dentro. Si vas a insultar a mis compañeros yo solo iré a por ti”, le advertía.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ante la situación, Mónica acompañó a Miriam primero a la habitación donde intentó que se acostara sin éxito. Más tarde, ambas estuvieron en el jardín protagonizando la surrealista declaración de amor. “Yo no hablé mal de ti”, le confesó a Mónica, para acto seguido dejarla aún más perpleja: “Mónica, te quiero”. El arrebato dejó en jaque a Hoyos quien no supo reaccionar, pero parece que esto no fue solo fruto del momento, desde entonces ambas están más juntas que nunca en el concurso, ¿será esto el inicio de una amistad?