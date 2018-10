Techi y Omar se reconcilian bajo las sábanas en un candente 'edredoning'

El libro de idas y venidas en la breve relación de Omar y Techi ha abierto un nuevo capitulo. Cuando parecía que nuevamente los concursantes de 'GH VIP' habían roto su relación definitivamente, todo ha vuelto a dar un espectacular giro. Ya durante la tarde, Techi se mostraba cariñosa bajo la mesa con Omar mientras ninguno de los se miraba ni se dirigía la palabra frente a sus compañeros. Después, de madrugada, los cariños fueron más allá protagonizando un candente 'edredoning'.

Omar y Techi mantienen los altibajos de su relación prácticamente desde el primer minuto en el que el ex de Isa Pantoja entró en el concurso. El joven quiso vengarse de su ex novia, a la que acababa de dejar en directo delante de todo el mundo, acercándose a la que había sido su apoyo dentro de La Casa, y lo consiguió. La que se consideraba 'amiga' de la hija de la tonadillera no dudó un momento en besar al recién llegado, y desde ahí todo comenzó.

Omar y Techi en ’GH VIP’ Telecinco

En dos semanas, la pareja ha cortado dos veces su relación. La últimas de ellas, tras la nominación de Omar, cuando Techi le dejó inmediatamente lo cual sentó muy mal al joven que calificó a la concursante de falsa. Pero el enfado le ha durado poco, solo unas horas. Ya durante el día ambos se mostraban cariñosos bajo la mesa mientras no se dirigían ni la mirada ni la palabra. Pero todo culminó esa misma noche.

A las 5 de la mañana, cuando Techi acudió a la cama de Omar. No hacía falta ver lo que ocurría bajo las sábanas, ni oír nada para saber perfectamente lo que estaba ocurriendo. Aunque permanecían bajo el nórdico en todo momento, ambos han protagonizado el 'edredoning' más explicítico de la casa de Gran Hermano. Los colaboradores de 'Sálvame' se mostraron sorprendidos cuando vieron las imágenes.

Imágenes de Omar y Techi en ’Sálvame’ Telecinco

Por su lado, Isa Pantoja no se ha pronunciado ante esta situación, aunque ya lo hizo cuando conoció de la relación que había comenzado entre ambos. "Me duele más por Techi, yo la he querido de verdad", aseguraba la hija de la cantante. ¿Qué opinará acerca de las idas y venidas de esta nueva pareja?