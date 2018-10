Suso y Miriam protagonizan una monumental bronca por el robo de comida

Con la comida no se juega, y eso lo tienen muy claro en la casa de Guadalix. Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' han tenido ya varias broncas cuyo eje central era la comida común que se guarda en la cocina, pero con el paso de los días estas discusiones se vuelven cada vez más espinosas. El encierro se empieza a notar y los participantes con temperamento empiezan a acusarlo. Y el que más, Suso. Así que hoy, cuando llevan ya tres semanas de encierro -y las que les quedan-, Suso ha explotado de forma muy bronca.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Todo ha comenzado con un comentario de Verdeliss acusando a Asraf de haberse comido el queso que estaba en el fondo común. Cuando el concursante ha confesado haberlo hecho, tanto la youtuber como él han terminado molestos. El uno por la acusación pública y la otra por el gesto de su compañero, a quien ya le había advertido que no tocara el queso. Ante esta situación, Suso ha ido directamente a por Miriam Saavedra: "¡chivata!".

Como era de esperar, la acusación no ha sentado muy bien a la ex de Carlos Lozano, que rápidamente se ha defendido y la cosa ha empezado a subir de volumen teniendo a los dos a gritos en medio de La Casa. "No puedo con la injusticia y saben que si me pinchan me encuentran", decía Saavedra mientras que El Koala y Verliss intentaban calmarla sin ningún éxito. Finalmente, ha sido Suso el que ha decidido apartarse y relajarse.

O al menos intentar relajarse. El joven ha empezado a hacer flexiones y abdominales para descargar la tensión, e incluso ha pedido un gimnasio para poder desfogarse y evitar tener más enfrentamientos con sus compañeros. Pero la cosa no ha terminado ahí. Como el tema de Miriam seguía en el ambiente, Suso ha vuelto a calentarse y ha terminado en el baño, coincidiendo con ella y cantándola insultos, mientras que ella hablaba con el espejo: “espejito, espejito, dime quien es el más malito… ¡Suso! ¿Por qué la gente es tan poco original que se copian de mi?”.

Suso y Miriam en el baño Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Más tarde, Suso confesaba haber dormido mal por culpa de Saavedra, que salía y entraba constantemente de la habitación. "La gente la ve como ganadora pero no saben el trabajo que hay detrás", aseguraba el joven, quien advertía que planea que Miriam no pegue ojo esta noche: "Pienso esperar a que se duerma para ponerme a su lado y decirle cosas bonitas al oído. Ni a mi Aurah le digo cosas tan bonitas". Veremos a ver cómo acaba este culebrón y si no obligan a la dirección a darle un gimnasio a Suso para que descargue.