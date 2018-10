Aramís Fuster es una mujer bastante voluble. Lo mismo está de lo más apacible, hablando con esa vocecita que pone de línea erótica, que de pronto salta y se pone hecha un basilisco, arremetiendo contra todo lo que haya por delante. Tras su expulsión del pasado jueves, la bruja visitó el debate de ‘GH VIP 6’ y siguió lamentándose porque sus problemas de salud le hayan impedido seguir en el reality. Y es que la máxima autoridad mundial del ocultismo pasó de ser el alma de la casa durante las primeras semanas de concurso a convertirse en un alma en pena que no hacia otra cosa que lamentarse por un sinfín de achaques de lo más variopintos: indisposición gástrica, diabetes emocional, descomposición… y dos costillas ‘volantes’ hechas polvos.

La catalana aseguró que le daba igual que la gente la creyera o no, presentando un parte médico de su delicado estado de salud. Sin embargo, también señaló que le encantaría volver a la casa. “Tú te vas porque el público te expulsa de la casa de ‘GH’. No debes volver a entrar”, le recordó Laura Matamoros, quien aprovechó para reprenderle que pusiera en duda la opinión del equipo médico del reality. “¡Yo he traído el certificado médico!”, exclamó Aramís a voz en grito.

Calentita como estaba, no aceptó especialmente bien la crítica de Miguel Frigenti. “La audiencia te ha echado porque no te soporta… Opino que tu concurso ha sido una mierda”, sentenció el colaborador. En ese momento, Aramís no dudó ni un momento en levantarse y dirigirse hacia él con el dedo en alto. “¡Al que no te soportan es a ti! Para hablar conmigo tienes que crecer primero mentalmente”, señaló fuera de sí. Pero ¿Aramís no estaba mala y tenía incluso dificultades de movilidad? “He hecho un gran esfuerzo, pero que a mí no me toquen los pantalones que los tengo delicados”, explicó la vidente.

El repentino malestar de Aramís, que le llevó a pedir la nominación masiva de sus compañeros, ha sido puesto en duda por muchas voces críticas. Entre ellas, la de Kiko Hernández, quien asegura que planeó abandonar ‘GH VIP’ mucho antes de comenzar el reality. “Que se lea el certificado médico”, replicó la expulsada. Acto seguido, Sofía Suescun estalló contra la bruja: “Te ha echado la audiencia, no es que te hayan hecho un favor. No te quiere nadie. ¿Te ha quedado claro?”.

¿Y qué es lo que consiguió? Pues un nuevo acceso de ira por parte de Aramís. “¡Tú te sientas y te callas!”, indicó a voz en grito y dirigiéndose de nuevo hacia la bancada. Sin amedrentarse, la ganadora de ‘Supervivientes’ le hizo una incómoda pregunta: “¿Qué sientes al inventarte las gilipolleces esas como que has estado con Obama?”. “No te mereces ni que te conteste. ¡A sentarte!”, contestó la entrevistada.

Lydia Lozano fue la última en recibir para el pelo. La periodista no entendía la decisión de Aramís de abandonar el reality sabiendo precisamente de su delicada situación económica. “Has pedido un adelanto, se te ha embargado y no tienes casa. ¿Mañana dónde vas a vivir?”, se preguntaba. “Has desperdiciado el comer y estar caliente en una cama. Has perdido un trabajo que se te ha ofrecido en esta cadena y lo has desaprovechado porque no encuentras tu ‘alma’”. Al ver que el público aplaudía, Aramís mostró su disgusto: “Eres de un populismo que da asco. ¿Puedes demostrar todas esas cosas que dices?”.

“Tengo dos manos para trabajar. Llevo más de 30 años dedicada a mi profesión y he vivido siempre de eso. He vivido en la máxima opulencia, pero también en la máxima pobreza”, recordaba la afamada vidente, antes de que volviera a estallar contra Lozano porque asintiera por lo bajo. “¡¿Claro qué?! Si no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo”, dijo antes de encararse con ella.