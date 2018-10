Si hay algo que le da 'chicha' a GH VIP es, sin duda, los líos y los enfrentamientos entre los famosos, y precisamente esto último es lo que nos ha traído el último Debate de GH VIP 6. A pesar de que una de las mayores broncas hasta la fecha (quitando las de Mónica Hoyos con Miriam Saavedra, que son para echarles de comer aparte) fue la que tuvieron los concursantes por el robo de comida esta última semana, también en el plató del reality se cuecen encontronazos. ¿El último? Entre Sofía Suescun y Patricia Steisy, que a punto estuvieron de llegar a las manos tras sacar su lado más arrabalero por un comentario de Sofía y otro de Steisy que sacó de sus casillas a la primera...

Aramís Fuster concedía su primera entrevista en profundidad tras haber sido expulsada del reality el pasado jueves, y cuando Sofía le preguntó que qué sentía "al decir esas gilipolleces" (refiriéndose a sus líos con Barack Obama o Al Pacino), Steisy saltó por otros derroteros que no venían a cuento y que hicieron que a Sofía se le hinchara la yugular: "Me parece increíble que tú le digas a una persona que qué siente cuando dice las gilipolleces que dice, porque a ver qué sientes tú cuando tu madre también dice gilipolleces. Es lo mismo...".

Sofía, con cara de querer arrancarle la cabellera, se levantó de su sitio enfurecida, e incluso tuvo que ser sujetada por Laura Matamoros y Nagore Robles: "Mira, perdona... a mi madre la dejas apartadita, ¿vale? Porque como me meta yo con tu madre a ver cómo terminas". "Mi madre es buena persona. Tu madre ya ha salido en televisión y se puede hablar de ella", le respondió la granadina.

Sandra Barneda no se cortó un pelo: "Fuera del plató", le dijo a Steisy. "Yo por qué, si no he hecho nada", le respondió ésta como si estuviera en 5º de primaria... y tras ella iba Sofía, pero se negó a salir a pesar de los intentos de la presentadora: "Yo no tengo nada que arreglar con esta niñata. Pero por qué se tiene que meter con mi madre, que es una pedazo de señora. A mí que no me caliente, porque como me calienten, salto. Si no me dicen nada, me quedo relajadita, así que que se pire ya...", dijo con voz temblorosa antes de volver a saltar de su sitio y gritar a los cuatro vientos hacia la otra punta del plató: "¡¡Y deja la envidia que me tienes ahí, chica!! ¡Envidiosa! ¡¡Rabiosa!!". ¡Cómo está el percal...!