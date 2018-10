La vida de Techi en 'Gran Hermano VIP' es una auténtica margarita de emociones: Ahora sí, ahora no... Ahora otra vez sí, ahora mejor no. Y así, con todo. La que fuera pareja de Kiko Rivera y Alberto Isla, sorprendente mente, se convirtió en la "mejor amiga" de Chabelita dentro de la casa de Guadalix. Una amistad que le llegó tanto que acabó entre lágrimas cuando vio que la Pantoja era la primera en abandonar la casa... Eso sí, las lágrimas tardaron poco en secarse. Un día le duró la pena por su amiga, y es que ya había encontrado una forma de olvidar: ¡Liarse con Omar Montes! Sí, Omar Montes, el super mega reciente ex novio de Chabelita... ¡Muy fuerte! Una traición que, desde luego, no ha sentado nada bien a la hija de la tonadillera, aunque a Techi parecía importarle poco, y es que consideraba que tampoco eran tan amigas... Pero como bien hemos dicho, a su margarita aún le quedan pétalos, y ahora resulta que sí, era su mejor amiga.

"Si fuese una amiga mía de toda la vida, no lo hubiese hecho, pero me he dejado llevar, no están juntos, esto significa que voy a hacer lo que me da la gana", confesaba la propia Techi hace unas semanas. Hoy su discurso es bien distinto. Se ha plantado en el confe para pedir disculpas a su querida Isa... "Tengo muchas ganas de pedirle disculpas a Isa, es una necesidad. Me acuerdo mucho de ella", ha declarado. "Le he fallado, aquí era mi apoyo, obviamente le he fallado porque me ido con su ex, pero no estaba premeditado ni nada, surgió".

Y ni corta ni perezosa, se ha atrevido a lanzarle un mensajito que bien parece una despedida; "Le deseo lo mejor, es muy buena chica. Ojalá encuentre a alguien que de verdad la quiera un montón".

Pero lo cierto es que no nos sorprende... Después de protagonizar los más ardientes 'edredonings' con Omar después de cortar su relación una y otra vez, mandar a su novio a pastar y llorar por él al día siguiente... ¡Esta chica no se aclara! Lo cierto es que otra cosa no, pero el culebrón nos tiene enganchadísimos, ¿qué capítulo tocará mañana?