Ángel Garó hace llorar a Makoke en GH VIP 6

La Casa de GH VIP 6 está, cada vez, más tensa con el paso de los días y los roces de la convivencia. Sin embargo, de vez en cuando hay momentos en los que se agradecen unas risas, porque, al final, no todo van a ser broncas en Gran Hermano. Precisamente, este domingo, durante la prueba de cultura general en el reality, Makoke no consiguió salir demasiado airosa (incluso no supo contestar a cuál es el tercer planeta del Sistema Solar... ¡que manda narices!), lo que provocó que varios de sus compañeros, y en especial Ángel Garó, se rieran de ella. ¿Estaría Makoke dispuesta a pasar por eso?

Además, cuando Ángel le dijo que no había acertado ninguna, ella fue rotunda: "Y una mierda pinchada en un palo". Ante todo educación y finura, pero como no hay nada mejor que reírse de uno mismo, cuando Ángel Garó empezó a imitarla con el retractor bucal que debían ponerse, ella no pudo más que llorar... ¡de la risa! Y no es para menos viendo las cara del cómico... ¡si es que ha nacido para eso!

Al final todos sus compañeros se pusieron de acuerdo en algo: que la prueba había sido un poco desastre pero, al menos, se habían reído, en especial con las respuestas de Makoke, que no sólo no daba una, sino que encima, con el retractor bucal, lo único que se oía eran berridos y no palabras. ¡Casi, casi como cuando discuten en la Casa, oye...!

