Suso advierte que hará la vida imposible a Miriam

Convivir siempre es difícil pero hacerlo con alguien con quien te llevas mal desde el principio puede convertirse en un infierno. Pullas, insultos e incluso amenazas. La relación entre Miriam y Suso no era nada buena pero parece que va de mal en peor. En los últimos días Suso pidió un gimnasio para poder desfogarse y desahogarse ante el mal trato que dice recibir de Miriam porque, advertía, que se le estaba acabando la paciencia. Pues bien, el gimnasio no ha llegado el concursante ha rebosado.

Miriam Saavedra en el jardín Telecinco

Durante una bronca sobre la comida en la jornada de ayer, Suso aprovechó para acusar a Miriam de 'chivata', lo que más tarde desencadenó en una gran discusión donde se vio que el novio de Aurah estaba más que sobrepasado. Para intentar mediar, El Koala les llamaba a la calma y les decía que ambos habían metido la pata con las formas de ser que tienen ya que los dos son muy temperamentales. "Yo tengo mis formas y ya está", decía Miriam. Acto seguido, Darek aprovechaba para decirla que no entrara en la habitación si había alguien durmiendo, algo de lo que se había quejado Suso. "No lo hago por despertar a nadie, es simplemente que me gusta esa habitación. Pero si tú me lo pides yo lo evito".

Suso en el confesionario Telecinco

Más tarde, Miriam en el jardín, con una sonrisa de oreja a oreja empezaba a cantar "animal rastrero". "Tenéis que relajaros", le decía El Koala, a lo que la ex de Carlos Lozano contestaba que "las mujeres tenemos que aprender a defendernos ante las alimañas". Esto último rebosó el vaso de Suso que advertía que ya había dos manzanas podridas en la Casa. "Se me pone a cantar al lado rata inmunda de dos patas, pues yo le he hecho un tema", aseguraba en su presencia a sus compañeros. "Somos los dos iguales", le decía a El Koala, algo que Miriam negaba rápidamente, "tú eres más cruel que yo", respondía Suso.

Pero todo esto no quedó ahí, acto seguido Miriam continuó cantándole a plena voz en el jardín "rata salvaje", lo que Suso contraatacó con su nuevo tema "mierda seca, asquerosa podrida, hiena podrida". "Rata salvaje no es algo malo, no te lo tomes tan a pecho", respondía profundamente ofendida. "Soy inofensiva", decía más tarde. "Llena de gusanos, ojalá te pires", cantaba desesperado Suso. Aún no sabemos si Suso ha llevado a cabo su amenaza de no dejar dormir a Miriam, lo que sí sabemos es que esta guerra está comenzando a polarizar la Casa y también a la audiencia.