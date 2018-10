La relación entre Omar Montes y Techi es un continuo tira y afloja. Después de hacer las paces y volver a pasar la noche juntos, el cantante no se corta y ha reconocido delante de su compañera de ‘edredoning’ que todavía siente algo por Isa Pantoja. “He soñado que entraba Isa y tenía muchas cosas buenas conmigo”, afirmaba el cantante ante la atenta mirada de la ex de Alberto Isla. “Yo a Isa la quería mucho… A lo mejor si entra se me remueve el corazón. No te quiero engañar, porque a lo mejor tengo un acercamiento con ella”. ¿Y qué opina Chabelita de todo eso?

Telecinco

La hija de Isabel Pantoja, presente en el plató de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, no se cree las palabras del joven y lo acusa de ser poco espontáneo. “No creo que sienta nada por mí… Él da por hecho que voy a volver y eso no va a ocurrir. Tanto que ha dicho de mis ex, espero que cuando salga de ahí no hable de mí ni de mi familia”, apunta la joven.

Sin embargo, Omar se ha quedado con la espinita clavada y todavía confía en poder tener una conversación con la hija de Isabel Pantoja. Tanto es así, que no deja de darle vueltas a su posible regreso a la casa. “Isa tenía muchas cosas buenas conmigo, así que el físico no me importaba tanto”, asegura el artista. Y es que tanto Omar como Techi no se quitan de la boca a Isa Pantoja y todo su entorno, llegando incluso a alabar la grandeza de Kiko Rivera.

Telecinco

“Hasta que no le pida perdón a Isa no me voy a quedar a gusto”, asegura Techi. Por su parte, Omar ha llegado a escandalizarse al enterarse que su ex fuma y bebe. “Me la han cambiado. A mi niña me la han cambiado”, sentencia. Demostrando una vez más que es un chico bastante voluble, Montes, cuando Techi le pide explicaciones para que aclare sus sentimientos por la hija de Isabel Pantoja, dice que nunca volvería con ella para al poco tiempo contradecirse. “Yo no volvería con ella. Tendría que ser la última mujer sobre la faz de la tierra”, afirmó. “Aunque te moleste, yo la quiero mucho… No te quiero engañar, a lo mejor tendría un acercamiento con ella”, añadió a los pocos minutos.

Telecinco

A su vez, Techi no hace más que suplicar por el perdón de la que fuera su amiga al mismo tiempo que recuerda a su ex Alejandro: “Me acuerdo de él mucho. Lo tengo todos los días en mente. Eso que dicen que un clavo quita a otro, en mi caso, no es verdad… Necesito pedirle disculpas a Isa y Alejandro”. Además, se muestra celosa tanto con Isa como con Miriam Saavedra, a la que acusa de tontear con Omar.

De hecho, ha llegado a volver a plantearle a su compañero de encierro que lo mejor sería que cada uno fuera por su lado. "Me ha dicho que si entra Isa ya no sabe...Tengo ansiedad. Para estar así me quedo sola. Me ha dicho que tiene que tener una conversación con ella. Necesito que me diga ya si quiere estar conmigo", se ha desahogado Techi con Makoke.