Pese a que parecía que habían logrado acercar posturas, las diferencias entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra son insalvables. La guerra no ha terminado y Mónica tiene claro que sería algo impensable que acabaran siendo amigas. “Después de ver a mi ex cómo me habló me di cuenta de que ellos están bien juntos… Los veo como un par de tontos”, dijo al recordar su tenso enfrentamiento en directo con Carlos Lozano. “Siento que ella quiere ser yo todo el tiempo”. Y es que la presentadora es incapaz de olvidar el daño que le hizo por los platós de Telecinco.

Telecinco

“Se me ha hecho muy pequeñita porque lo ha hecho todo por dinero mientras yo sufría”, sentencia la peruana. “Para que yo la perdone tengo que hablar con otra persona que para mí es lo más importante del universo… No la puedo perdonar, por lo que no puede estar en mi vida ni ser mi amiga”.

De hecho, ya han vuelto a protagonizar un nuevo encontronazo. Todo comenzó cuando, durante la prueba del Hotel Playa Guadalix, Mónica lanzó una bayeta cerca de Miriam mientras esta se encontraba recostada sobre la mesa. “Ten cuidado, tía. ¿Estás un poco estresada? ¿Por qué me tiras toda la mierda encima? ¡Eres un poco guarrilla!”, le recriminaba la colaboradora de ‘Sálvame’. Pese a los ruegos de Miriam, en cuanto volvió a su posición inicial, Mónica volvió a la carga y espolsó las miguitas de un mantel cerca del pelo de su rival.



Enfadada, Miriam estalló ante la impasividad de sus compañeros, que parecían defender la actitud de Mónica. “Mira que tenía buenas intenciones contigo. Te acabas de sentenciar. Te voy a tratar igual que al principio. Ya no voy a ser educada contigo. Me parece una falta de respeto lo que acabas de hacer”, indicó mientras que Mónica hacia ver como que le da igual. “¡Me tienes unas ganas! Hueles un poco mal, fuera, fuera”.

Telecinco

Como revancha, Miriam Saavedra comenzó a decir que le picaba mucho la cabeza y que tenía piojos. Mientras se rascaba de formar muy exagerada, sus compañeros le siguieron el juego y le propusieron raparle la cabeza o echarle vinagre. “Te tienes que fumigar, querida”, le indicaba Miriam a su rival. En el plató ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Jorge Javier explicó que este teatrillo de la peruana se debe a que en ‘Sálvame’ hicieron un examen capilar y salió que Hoyos tenía piojos en el pelo.