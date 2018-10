Isa Pantoja quiere volver a entrar en 'GH VIP 6' porque tiene un objetivo claro: continuar su historia con Asraf. Chabelita y el Míster Universo Mundial se hicieron buenos amigos en la Casa y, además de dormir juntos, hicieron 'edredoning' aunque Isa aseguró que no había pasado nada. Ayer, la primera expulsada del reality de Telecinco vio, desde el plató de 'GH VIP: Límite 48 horas" cómo Omar Montes, su ex novio, y Asraf Beno quedaban como los dos únicos nominados para abandonar la Casa. Los porcentajes ciegos están muy reñidos y Jorge Javier Vázquez quiso saber la opinión de Chabelita que estaba sentada al lado de la abuela de Omar.

"Isa, ¿qué va a pasar el jueves?" le preguntó Jorge a Chabelita y ésta sorprendió con su respuesta. "Yo, si me lo permitís ya a nivel personal, me gustaría que se quedara Asraf porque si hay una mínima posibilidad, en un futuro, de que yo pudiera volver a entrar, me gustaría que estuviera él porque tú sabes que para mí hay dos cosas fundamentales: la feria y terminar las cosas que empiezo" dijo.

El plató y Jorge Javier estallaron en aplausos ante las palabras de Chabelita. "Pero hija mía si es que tengo que estar a tus pies, de verdad. Ésta es una declaración de principios. Tú quieres entrar para acabar las cosas que empiezas" replicó el presentador.

Isa quiso matizar sus palabras aunque ya había sido bastante clara y todo el mundo había entendido su mensaje. "Yo no estoy diciendo nada. El jueves se verá quién sale y a uno u a otro estaré encantada de recibirles" aclaró. "Yo sólo digo, como dice Joao, que los tibios no entran en el cielo" añadió.



Chabelita tiene claras sus preferencias y, el jueves, espera que salga Omar que, a pesar de estar liado con Techi, ha dicho que todavía quiere mucho a Isa. Salga quien salga, tendremos historia para rato. ¿Conseguirá Isa volver a la Casa para reecontrarse con Asraf? ¿O se reconciliará con Omar si éste abandona el reality? Los próximos capítulos, en las siguientes entregas de 'GH VIP 6'.