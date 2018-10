Nunca antes un presentador de un reality había sido tan claro a la hora de mojarse para expresar su opinión, pero Jorge Javier Vázquez se saltó esa máxima de los presentadores, que siempre deben mantenerse al margen de todo para conducir los programas e intentar mediar entre los protagonistas del mismo, y así mojarse por completo sobre la situación que se está viviendo estos días dentro de la casa de GH VIP 6. Muchos espectadores han tachado lo que está viviendo Miriam Saavedra en el reality como 'bullying' por parte de sus compañeros, y aunque hay vídeos en los que se puede ver cómo se hacen la vida imposible unos a otros, también se puede ver cómo las bromas pesadas, los comentarios y hacerle el vacío a Miriam es la tónica general del día a día.

Jorge Javier, sin embargo, no ve acoso a la peruana, y así de claro lo dejó cuando intentó exponer su parecer durante la emisión del 'Límite 48 horas' este martes: "Tengo una reflexión y no sé si compartirla, pero claro, si no la comparto no voy a ser honesto. Claro, no sé si me la estoy jugando. Hay dos partes, una ser un presentador que no se moja y pasar por este plató sin romperte ni mancharte y estar en tu casa tranquilamente al día siguiente y que no pase nada, y otra es decir lo que piensas y ser honesto contigo mismo. Y yo, sinceramente, lo tengo que decir", señaló.

"Se están empleando unos términos muy duros para hablar de la situación que está viviendo en la Casa Miriam Saavedra, y me parece que esos términos ofenden a las personas que están padeciendo de verdad lo que se dice que sufre Miriam en el reality", dijo refiriéndose al supuesto bullying que muchos televidentes habían denunciado en redes sociales, llamando incluso al boicot al programa, pero él les puso en su sitio.

"Me gusta participar en un programa como Gran Hermano que ve tanta gente, que es polémico y controvertido, pero hay que tener un punto de frialdad para analizar las situaciones. Entiendo que Miriam no fue nada bienvenida a la Casa. Entiendo que Mónica Hoyos sea torpe y caiga mal, no lo voy a negar. Entiendo que Suso, que está haciendo un concurso en muchos aspectos, para mí, deplorable (y se lo diré cuando salga), caiga mal porque mete muchísimo la pata. Pero hay una cosa de la que también se está dando cuenta Miriam, y es que está viendo que está siendo salvada semana tras semana por el público, y eso le hace tener una actitud dentro de la Casa y aprovechar el tirón que sabe que tiene fuera", dijo el presentador, cargando a la vez contra los 3 concursantes y utilizando el discurso de 'ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo'.

Además, Jorge Javier decidió mojarse y romper una lanza en favor de Mónica Hoyos y en contra de Miriam: "(Miriam) está consiguiendo con gran habilidad desquiciar a los compañeros, que están cayendo en sus redes y en las de Mónica, que cada vez está peor porque escucha los abucheos, pierde pie y no sabe dónde meterse. Suso ha reconocido que está haciendo un curso fatal, y luego está Miriam, que, con gran inteligencia, se está aprovechando de todo ello. Que no se nos olvide: estamos en un concurso de convivencia, y cada uno está jugando con sus armas", zanjó Jorge Javier.

En definitiva, el presentador conseguía así acallar los rumores de bullying de algunos concursantes contra Miriam Saavedra. Entonces, ¿cómo explican que Mónica le tirase una bayeta tras señalarla y luego le tirara las migas de una bandeja en el pelo? ¿Tiene más culpa el que pincha en primer lugar... o el que cae en el juego?