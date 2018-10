Miriam Saavedra se ha derrumbado al recordar las dos experiencias más traumáticas de su vida. Todo comenzó cuando, mientras mantenía una conversación con Verdeliss y El Koala en el jardín, la youtuber, embarazada de su séptimo hijo, habló de la familia numerosa que ha formado junto a su marido. En ese momento, Miriam aprovechó para decir que, aunque ella no esperaba quedarse embarazada, cuando se enteró de su primer aborto, sintió un dolor tan grande que no le hubiera importado tenerlo sola. “Y cuando me volvió a pasar lo mismo, dije: ¡Joder, por qué!”, se lamentaba la peruana, quien, a sus 24 años, sufrió dos abortos mientras estaba de relación con Carlos Lozano.

“Creo que es lo peor que me ha podido pasar. Es un sufrimiento que no lo puedes superar”, señaló antes de romper a llorar y recibir el consuelo de Verdeliss. “Yo sueño muchas veces con los bebés y me pregunto el porqué. Puede que ahora no sea el momento. Yo quiero tener una pareja y establecerme. Tener una estabilidad emocional”.

Miriam también desveló las dificultades económicas que tuvo su madre cuando ella era pequeña: “Mi madre me ha criado sola. El día que yo me di cuenta de que ella no podía más estábamos comiendo en un restaurante. Mi madre no pesaba nada, estaba muy delgada. No comió nada, tan solo picó lo que sobró. Por eso creo que es importante tener una buena base que esté a tu lado”.

En la pasada gala de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, Miriam Saavedra tuvo que plasmar la curva de su vida. Visiblemente emocionada, recordó la importancia que tuvieron su madre y sus abuelos en su infancia. Pronto salió el nombre Carlos Lozano, al que puso al mismo nivel de importancia que haber cumplido su sueño de visitar Machu Picchu. “La convivencia con él en Lima fue muy bien”, afirmó. “El momento de la ruptura fue horrible. Una de las peores etapas”.

En ese momento, contó que la ayudó mucho a superar la ruptura el conocer a Hugo Castejón, el ex de Marta Sánchez con el que fue relacionada sentimentalmente: “Hugo fue todo un caballero conmigo. No me enamoré porque aún tenía sentimientos por Carlos Lozano. Hubo besos e intenté tener una relación con él. No me llegué a enamorar porque todavía seguía sintiendo algo por mi ex”.

En el punto más bajo de la curva se encontraba el hecho de haber perdido a sus bebés. “Con el primero sentí el apoyo de Carlos, pero ya luego con el segundo no. Eso fue lo peor… Se lo voy a reprochar toda mi vida, y no me da vergüenza expresarlo porque es lo que siento ahora”, aseguró entre lágrimas cargadas de resentimiento.

También habló de la importancia que ha tenido para ella su entrada en ‘GH VIP’: “Entrar en la casa ha sido un subidón, un volver a renacer, un pensar que estoy viva. Me lo estoy pasando bien. He descubierto que no tengo rencor ni odio y que puedo ser mejor persona”. Quien no ha hecho aparición en la curva de su vida ha sido Mónica, y es que asegura que le es “totalmente indiferente”.

Para terminar, mandó un mensaje a Carlos Lozano: “Es un buen hombre, aunque conmigo no se ha portado bien. Ojalá tenga el coraje algún día de reconocerlo. Ha sido una persona muy importante en mi vida, pero yo tengo que hacer borrón y cuenta nueva. La vida continúa”.